Tokenomie pentru Holo Token (HOT) Descoperă informații cheie despre Holo Token (HOT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Holo Token (HOT) Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers. Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers. Pagină de internet oficială: https://holochain.org/ Carte albă: https://holo.host/whitepapers/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 Cumpără HOT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Holo Token (HOT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Holo Token (HOT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 151.04M $ 151.04M $ 151.04M Ofertă totală: $ 177.62B $ 177.62B $ 177.62B Ofertă aflată în circulație: $ 175.04B $ 175.04B $ 175.04B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 153.27M $ 153.27M $ 153.27M Maxim dintotdeauna: $ 0.0315376 $ 0.0315376 $ 0.0315376 Minim dintotdeauna: $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 Preț curent: $ 0.0008629 $ 0.0008629 $ 0.0008629 Află mai mult despre prețul tokenului Holo Token (HOT)

Tokenomie pentru Holo Token (HOT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Holo Token (HOT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HOT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HOT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HOT, explorează prețul în direct al tokenului HOT!

Cum se cumpără HOT Te interesează să adaugi Holo Token (HOT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HOT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HOT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Holo Token (HOT) Analiza istoricului de preț pentru HOT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HOT!

Predicție de preț pentru HOT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HOT? Pagina noastră de predicție de preț pentru HOT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HOT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!