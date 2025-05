HOT

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

PozițieNo.251

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.01%

Ofertă află în circulație174,999,109,483.8257

Ofertă maximă∞

Ofertă totală177,619,433,541.14133

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.03156761,2021-04-05

Cel mai mic preț0.000218929983954,2020-03-13

Lanț de blocuri publicETH

