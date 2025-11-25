Tokenomie pentru Holoworld AI (HOLO)

Tokenomie pentru Holoworld AI (HOLO)

Descoperă informații cheie despre Holoworld AI (HOLO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-25 13:48:33 (UTC+8)
Tokenomie și analiză de preț pentru Holoworld AI (HOLO)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Holoworld AI (HOLO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață:
--
----
Ofertă totală:
$ 2.05B
$ 2.05B$ 2.05B
Ofertă aflată în circulație:
--
----
FDV (Fully Diluted Valuation):
$ 187.60M
$ 187.60M$ 187.60M
Maxim dintotdeauna:
$ 0.7686
$ 0.7686$ 0.7686
Minim dintotdeauna:
--
----
Preț curent:
$ 0.0916
$ 0.0916$ 0.0916

Informații despre Holoworld AI (HOLO)

Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.

Pagină de internet oficială:
https://holoworld.com/
Carte albă:
https://rolling-filters.s3.us-east-1.amazonaws.com/Holoworld+Whitepaper.pdf
Explorator de blocuri:
https://bscscan.com/token/0x1a5D7E4c3A7F940B240b7357a4bFED30D17f9497

Tokenomie pentru Holoworld AI (HOLO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru Holoworld AI (HOLO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.

Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală:

Numărul maxim de tokenuri HOLO care au fost sau vor fi create vreodată.

Ofertă aflată în circulație:

Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.

Ofertă maximă:

Limita maximă a numărului total de tokenuri HOLO care pot exista.

FDV (Fully Diluted Valuation):

Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.

Rata inflației:

Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.

Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.

Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.

FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Acum că ați înțeles tokenomia pentru HOLO, explorează prețul în direct al tokenului HOLO!

