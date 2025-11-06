Ce este Holoworld AI (HOLO)

Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.

Predicție de preț pentru Holoworld AI (USD)

Ce valoare va avea Holoworld AI (HOLO) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Holoworld AI (HOLO) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Holoworld AI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Holoworld AI!

Tokenomie pentru Holoworld AI (HOLO)

Înțelegerea tokenomică a Holoworld AI (HOLO) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru HOLO!

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Holoworld AI Cât valorează Holoworld AI (HOLO) astăzi? Prețul pe viu pentru HOLO în USD este 0.1012 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru HOLO în USD? $ 0.1012 . Consultă Prețul actual pentru HOLO la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Holoworld AI? Capitalizarea de piață pentru HOLO este -- USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru HOLO? Ofertă aflată în circulație pentru HOLO este -- USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru HOLO? HOLO a obținut un preț ATH de -- USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru HOLO? HOLO a avut un preț ATL de -- USD . Care este volumul de tranzacționare pentru HOLO? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru HOLO este $ 102.38K USD . Va crește HOLO în acest an? HOLO ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru HOLO pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru Holoworld AI (HOLO)

