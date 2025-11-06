BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Holoworld AI astăzi este 0.1012 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru HOLO în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru HOLO pe MEXC acum.

Pret Holoworld AI (HOLO)

Preț în timp real pentru 1 HOLO în USD:

$0.1012
$0.1012$0.1012
-6.38%1D
USD
Holoworld AI (HOLO) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:53:23 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Holoworld AI (HOLO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.1012
$ 0.1012$ 0.1012
Minim 24 h
$ 0.1102
$ 0.1102$ 0.1102
Maxim 24 h

$ 0.1012
$ 0.1012$ 0.1012

$ 0.1102
$ 0.1102$ 0.1102

--
----

--
----

-2.70%

-6.38%

-16.92%

-16.92%

Prețul în timp real pentru Holoworld AI (HOLO) este $ 0.1012. În ultimele 24 de ore, tokenul HOLO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.1012 și un maxim de $ 0.1102, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HOLO este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HOLO s-a modificat cu -2.70% în decursul ultimei ore, cu -6.38% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.92% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Holoworld AI (HOLO)

--
----

$ 102.38K
$ 102.38K$ 102.38K

$ 207.26M
$ 207.26M$ 207.26M

--
----

2,048,000,000
2,048,000,000 2,048,000,000

2,048,000,000
2,048,000,000 2,048,000,000

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Holoworld AI este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 102.38K. Oferta aflată în circulație pentru HOLO este --, cu o ofertă totală de 2048000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 207.26M.

Istoric de preț pentru Holoworld AI (HOLO) USD

Urmărește modificările de preț pentru Holoworld AI pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.006897-6.38%
30 de zile$ -0.1178-53.79%
60 de zile$ +0.0512+102.40%
90 de zile$ +0.0512+102.40%
Modificare de preț astăzi pentru Holoworld AI

Astăzi, HOLO a înregistrat o modificare de $ -0.006897 (-6.38%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Holoworld AI

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.1178 (-53.79%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Holoworld AI

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, HOLO a văzut o modificare de $ +0.0512 (+102.40%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Holoworld AI

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.0512 (+102.40%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Holoworld AI (HOLO)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Holoworld AI.

Ce este Holoworld AI (HOLO)

Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.

Tokenul Holoworld AI este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Holoworld AI. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru HOLO pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Holoworld AI pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Holoworld AI fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Holoworld AI (USD)

Ce valoare va avea Holoworld AI (HOLO) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Holoworld AI (HOLO) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Holoworld AI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Holoworld AI!

Tokenomie pentru Holoworld AI (HOLO)

Înțelegerea tokenomică a Holoworld AI (HOLO) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru HOLO!

Cum se cumpără Holoworld AI (HOLO)

Vrei să știi cum să cumperi Holoworld AI? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Holoworld AI cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

Resursă Holoworld AI

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Holoworld AI, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Holoworld AI oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Holoworld AI

Cât valorează Holoworld AI (HOLO) astăzi?
Prețul pe viu pentru HOLO în USD este 0.1012 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru HOLO în USD?
Prețul actual pentru HOLO la USD este $ 0.1012. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Holoworld AI?
Capitalizarea de piață pentru HOLO este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru HOLO?
Ofertă aflată în circulație pentru HOLO este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru HOLO?
HOLO a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru HOLO?
HOLO a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru HOLO?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru HOLO este $ 102.38K USD.
Va crește HOLO în acest an?
HOLO ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru HOLO pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:53:23 (UTC+8)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

