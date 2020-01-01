Tokenomie pentru Holdstation (HOLDSTATION) Descoperă informații cheie despre Holdstation (HOLDSTATION), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Holdstation (HOLDSTATION) Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery. Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery. Pagină de internet oficială: https://holdstation.com/ Carte albă: https://static.holdstation.com/doc/Holdstation-Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.zksync.io/address/0xed4040fD47629e7c8FBB7DA76bb50B3e7695F0f2 Cumpără HOLDSTATION acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Holdstation (HOLDSTATION) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Holdstation (HOLDSTATION), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.24M $ 14.24M $ 14.24M Ofertă totală: $ 7.90M $ 7.90M $ 7.90M Ofertă aflată în circulație: $ 7.90M $ 7.90M $ 7.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 54.05M $ 54.05M $ 54.05M Maxim dintotdeauna: $ 5.261 $ 5.261 $ 5.261 Minim dintotdeauna: $ 0.5987876567755669 $ 0.5987876567755669 $ 0.5987876567755669 Preț curent: $ 1.8018 $ 1.8018 $ 1.8018 Află mai mult despre prețul tokenului Holdstation (HOLDSTATION)

Tokenomie pentru Holdstation (HOLDSTATION): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Holdstation (HOLDSTATION) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HOLDSTATION care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HOLDSTATION care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HOLDSTATION, explorează prețul în direct al tokenului HOLDSTATION!

Istoric de preț pentru Holdstation (HOLDSTATION) Analiza istoricului de preț pentru HOLDSTATION ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HOLDSTATION!

Predicție de preț pentru HOLDSTATION Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HOLDSTATION? Pagina noastră de predicție de preț pentru HOLDSTATION combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HOLDSTATION!

