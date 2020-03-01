Tokenomie pentru HIVE (HIVE) Descoperă informații cheie despre HIVE (HIVE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre HIVE (HIVE) Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development. Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development. Pagină de internet oficială: https://hive.io/ Carte albă: https://hive.io/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://explore.openhive.network Cumpără HIVE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru HIVE (HIVE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HIVE (HIVE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 87.38M $ 87.38M $ 87.38M Ofertă totală: $ 489.24M $ 489.24M $ 489.24M Ofertă aflată în circulație: $ 489.24M $ 489.24M $ 489.24M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 87.38M $ 87.38M $ 87.38M Maxim dintotdeauna: $ 3.4103 $ 3.4103 $ 3.4103 Minim dintotdeauna: $ 0.0869425890031 $ 0.0869425890031 $ 0.0869425890031 Preț curent: $ 0.1786 $ 0.1786 $ 0.1786 Află mai mult despre prețul tokenului HIVE (HIVE)

Tokenomie pentru HIVE (HIVE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HIVE (HIVE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HIVE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HIVE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HIVE, explorează prețul în direct al tokenului HIVE!

Cum se cumpără HIVE Te interesează să adaugi HIVE (HIVE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HIVE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HIVE pe MEXC!

Istoric de preț pentru HIVE (HIVE) Analiza istoricului de preț pentru HIVE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HIVE!

Predicție de preț pentru HIVE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HIVE? Pagina noastră de predicție de preț pentru HIVE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HIVE!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!