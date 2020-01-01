Tokenomie pentru Henlo (HENLO) Descoperă informații cheie despre Henlo (HENLO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Henlo (HENLO) Henlo is a memecoin incubated by The Honey Jar, the largest cult organization in Berachain. It has zero utility but is widely integrated throughout the Berachain ecosystem. Henlo is more than just a memecoin; it is the heartbeat of a new cultural wave on Berachain. Henlo integrates with Berachain's revolutionary Proof-of-Liquidity consensus model, turning every laugh, every meme, and every transaction into a part of the chain's block rewards, making fun intrinsic to the ecosystem's growth. Pagină de internet oficială: https://www.henlo.com/ Explorator de blocuri: https://berascan.com/token/0xb2f776e9c1c926c4b2e54182fac058da9af0b6a5

Tokenomie și analiză de preț pentru Henlo (HENLO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Henlo (HENLO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Maxim dintotdeauna: $ 0.0001489 $ 0.0001489 $ 0.0001489 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.00004 $ 0.00004 $ 0.00004 Află mai mult despre prețul tokenului Henlo (HENLO)

Tokenomie pentru Henlo (HENLO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Henlo (HENLO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HENLO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HENLO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HENLO, explorează prețul în direct al tokenului HENLO!

Cum se cumpără HENLO Te interesează să adaugi Henlo (HENLO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HENLO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HENLO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Henlo (HENLO) Analiza istoricului de preț pentru HENLO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HENLO!

Predicție de preț pentru HENLO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HENLO? Pagina noastră de predicție de preț pentru HENLO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HENLO!

