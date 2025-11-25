Ce este HEMI

Tokenomie și analiză de preț pentru Hemi (HEMI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hemi (HEMI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 22.00M $ 22.00M $ 22.00M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 977.50M $ 977.50M $ 977.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 225.10M $ 225.10M $ 225.10M Maxim dintotdeauna: $ 0.19469 $ 0.19469 $ 0.19469 Minim dintotdeauna: $ 0.015350458365510373 $ 0.015350458365510373 $ 0.015350458365510373 Preț curent: $ 0.02251 $ 0.02251 $ 0.02251 Află mai mult despre prețul tokenului Hemi (HEMI) Cumpără HEMI acum!

Informații despre Hemi (HEMI) Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors. Pagină de internet oficială: https://hemi.xyz Carte albă: https://hemi.xyz/whitepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xeb964a1a6fab73b8c72a0d15c7337fa4804f484d

Tokenomie pentru Hemi (HEMI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hemi (HEMI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HEMI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HEMI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HEMI, explorează prețul în direct al tokenului HEMI!

Cum se cumpără HEMI Te interesează să adaugi Hemi (HEMI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HEMI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HEMI pe MEXC! Istoric de preț pentru Hemi (HEMI) Analiza istoricului de preț pentru HEMI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HEMI! Predicție de preț pentru HEMI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HEMI? Pagina noastră de predicție de preț pentru HEMI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HEMI!

