Ce este Hemi (HEMI)

Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.

Tokenul Hemi este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră.



Tokenomie pentru Hemi (HEMI)

Înțelegerea tokenomică a Hemi (HEMI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru HEMI!

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Hemi Cât valorează Hemi (HEMI) astăzi? Prețul pe viu pentru HEMI în USD este 0.03289 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru HEMI în USD? $ 0.03289 . Consultă Prețul actual pentru HEMI la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Hemi? Capitalizarea de piață pentru HEMI este $ 32.15M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru HEMI? Ofertă aflată în circulație pentru HEMI este 977.50M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru HEMI? HEMI a obținut un preț ATH de 0.19259179461442666 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru HEMI? HEMI a avut un preț ATL de 0.015350458365510373 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru HEMI? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru HEMI este $ 236.12K USD . Va crește HEMI în acest an? HEMI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru HEMI pentru o analiză mai aprofundată.

