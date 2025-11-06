BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Hemi astăzi este 0.03289 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru HEMI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru HEMI pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Hemi astăzi este 0.03289 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru HEMI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru HEMI pe MEXC acum.

Mai multe despre HEMI

Informații de preț pentru HEMI

Ce este HEMI

Carte albă pentru HEMI

Pagina oficială pentru HEMI

Tokenomie pentru HEMI

Prognoza prețurilor pentru HEMI

Istoric HEMI

Ghid de cumpărare HEMI

Convertor valutar HEMI în fiduciar

HEMI Spot

Contracte la termenHEMI USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Hemi

Pret Hemi (HEMI)

Preț în timp real pentru 1 HEMI în USD:

$0.03289
$0.03289$0.03289
-4.02%1D
USD
Hemi (HEMI) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:53:00 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Hemi (HEMI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.03288
$ 0.03288$ 0.03288
Minim 24 h
$ 0.03798
$ 0.03798$ 0.03798
Maxim 24 h

$ 0.03288
$ 0.03288$ 0.03288

$ 0.03798
$ 0.03798$ 0.03798

$ 0.19259179461442666
$ 0.19259179461442666$ 0.19259179461442666

$ 0.015350458365510373
$ 0.015350458365510373$ 0.015350458365510373

-3.10%

-4.02%

-24.78%

-24.78%

Prețul în timp real pentru Hemi (HEMI) este $ 0.03289. În ultimele 24 de ore, tokenul HEMI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03288 și un maxim de $ 0.03798, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HEMI este $ 0.19259179461442666, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.015350458365510373.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HEMI s-a modificat cu -3.10% în decursul ultimei ore, cu -4.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hemi (HEMI)

No.594

$ 32.15M
$ 32.15M$ 32.15M

$ 236.12K
$ 236.12K$ 236.12K

$ 328.90M
$ 328.90M$ 328.90M

977.50M
977.50M 977.50M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9.77%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Hemi este $ 32.15M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 236.12K. Oferta aflată în circulație pentru HEMI este 977.50M, cu o ofertă totală de 10000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 328.90M.

Istoric de preț pentru Hemi (HEMI) USD

Urmărește modificările de preț pentru Hemi pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0013776-4.02%
30 de zile$ -0.05521-62.67%
60 de zile$ -0.00655-16.61%
90 de zile$ +0.02789+557.80%
Modificare de preț astăzi pentru Hemi

Astăzi, HEMI a înregistrat o modificare de $ -0.0013776 (-4.02%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Hemi

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.05521 (-62.67%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Hemi

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, HEMI a văzut o modificare de $ -0.00655 (-16.61%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Hemi

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.02789 (+557.80%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Hemi (HEMI)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Hemi.

Ce este Hemi (HEMI)

Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.

Tokenul Hemi este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Hemi. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru HEMI pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Hemi pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Hemi fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Hemi (USD)

Ce valoare va avea Hemi (HEMI) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Hemi (HEMI) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Hemi.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Hemi!

Tokenomie pentru Hemi (HEMI)

Înțelegerea tokenomică a Hemi (HEMI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru HEMI!

Cum se cumpără Hemi (HEMI)

Vrei să știi cum să cumperi Hemi? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Hemi cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

HEMI în monede locale

1 Hemi(HEMI) în VND
865.50035
1 Hemi(HEMI) în AUD
A$0.0506506
1 Hemi(HEMI) în GBP
0.0249964
1 Hemi(HEMI) în EUR
0.0282854
1 Hemi(HEMI) în USD
$0.03289
1 Hemi(HEMI) în MYR
RM0.1374802
1 Hemi(HEMI) în TRY
1.3853268
1 Hemi(HEMI) în JPY
¥5.03217
1 Hemi(HEMI) în ARS
ARS$47.7355593
1 Hemi(HEMI) în RUB
2.6693524
1 Hemi(HEMI) în INR
2.9156985
1 Hemi(HEMI) în IDR
Rp548.1664474
1 Hemi(HEMI) în PHP
1.9391944
1 Hemi(HEMI) în EGP
￡E.1.5553681
1 Hemi(HEMI) în BRL
R$0.1762904
1 Hemi(HEMI) în CAD
C$0.0463749
1 Hemi(HEMI) în BDT
4.0129089
1 Hemi(HEMI) în NGN
47.3234476
1 Hemi(HEMI) în COP
$125.5342231
1 Hemi(HEMI) în ZAR
R.0.572286
1 Hemi(HEMI) în UAH
1.3833534
1 Hemi(HEMI) în TZS
T.Sh.80.81073
1 Hemi(HEMI) în VES
Bs7.33447
1 Hemi(HEMI) în CLP
$31.01527
1 Hemi(HEMI) în PKR
Rs9.2960296
1 Hemi(HEMI) în KZT
17.3011267
1 Hemi(HEMI) în THB
฿1.0662938
1 Hemi(HEMI) în TWD
NT$1.0192611
1 Hemi(HEMI) în AED
د.إ0.1207063
1 Hemi(HEMI) în CHF
Fr0.026312
1 Hemi(HEMI) în HKD
HK$0.2555553
1 Hemi(HEMI) în AMD
֏12.577136
1 Hemi(HEMI) în MAD
.د.م0.3062059
1 Hemi(HEMI) în MXN
$0.6133985
1 Hemi(HEMI) în SAR
ريال0.1233375
1 Hemi(HEMI) în ETB
Br5.0482861
1 Hemi(HEMI) în KES
KSh4.2474146
1 Hemi(HEMI) în JOD
د.أ0.02331901
1 Hemi(HEMI) în PLN
0.1210352
1 Hemi(HEMI) în RON
лв0.144716
1 Hemi(HEMI) în SEK
kr0.3154151
1 Hemi(HEMI) în BGN
лв0.0555841
1 Hemi(HEMI) în HUF
Ft11.01815
1 Hemi(HEMI) în CZK
0.6936501
1 Hemi(HEMI) în KWD
د.ك0.01009723
1 Hemi(HEMI) în ILS
0.1075503
1 Hemi(HEMI) în BOB
Bs0.226941
1 Hemi(HEMI) în AZN
0.055913
1 Hemi(HEMI) în TJS
SM0.3032458
1 Hemi(HEMI) în GEL
0.0891319
1 Hemi(HEMI) în AOA
Kz30.008836
1 Hemi(HEMI) în BHD
.د.ب0.01236664
1 Hemi(HEMI) în BMD
$0.03289
1 Hemi(HEMI) în DKK
kr0.2127983
1 Hemi(HEMI) în HNL
L0.8643492
1 Hemi(HEMI) în MUR
1.51294
1 Hemi(HEMI) în NAD
$0.5712993
1 Hemi(HEMI) în NOK
kr0.3361358
1 Hemi(HEMI) în NZD
$0.0582153
1 Hemi(HEMI) în PAB
B/.0.03289
1 Hemi(HEMI) în PGK
K0.1404403
1 Hemi(HEMI) în QAR
ر.ق0.1197196
1 Hemi(HEMI) în RSD
дин.3.3422818
1 Hemi(HEMI) în UZS
soʻm391.5475564
1 Hemi(HEMI) în ALL
L2.7584843
1 Hemi(HEMI) în ANG
ƒ0.0588731
1 Hemi(HEMI) în AWG
ƒ0.059202
1 Hemi(HEMI) în BBD
$0.06578
1 Hemi(HEMI) în BAM
KM0.0555841
1 Hemi(HEMI) în BIF
Fr96.99261
1 Hemi(HEMI) în BND
$0.042757
1 Hemi(HEMI) în BSD
$0.03289
1 Hemi(HEMI) în JMD
$5.2739115
1 Hemi(HEMI) în KHR
132.0882134
1 Hemi(HEMI) în KMF
Fr14.01114
1 Hemi(HEMI) în LAK
714.9999857
1 Hemi(HEMI) în LKR
රු10.0271743
1 Hemi(HEMI) în MDL
L0.5627479
1 Hemi(HEMI) în MGA
Ar148.153005
1 Hemi(HEMI) în MOP
P0.26312
1 Hemi(HEMI) în MVR
0.506506
1 Hemi(HEMI) în MWK
MK57.001659
1 Hemi(HEMI) în MZN
MT2.1033155
1 Hemi(HEMI) în NPR
रु4.660513
1 Hemi(HEMI) în PYG
233.25588
1 Hemi(HEMI) în RWF
Fr47.78917
1 Hemi(HEMI) în SBD
$0.2703558
1 Hemi(HEMI) în SCR
0.4519086
1 Hemi(HEMI) în SRD
$1.266265
1 Hemi(HEMI) în SVC
$0.2874586
1 Hemi(HEMI) în SZL
L0.5706415
1 Hemi(HEMI) în TMT
m0.115115
1 Hemi(HEMI) în TND
د.ت0.09732151
1 Hemi(HEMI) în TTD
$0.2226653
1 Hemi(HEMI) în UGX
Sh114.98344
1 Hemi(HEMI) în XAF
Fr18.68152
1 Hemi(HEMI) în XCD
$0.088803
1 Hemi(HEMI) în XOF
Fr18.68152
1 Hemi(HEMI) în XPF
Fr3.38767
1 Hemi(HEMI) în BWP
P0.4423705
1 Hemi(HEMI) în BZD
$0.0661089
1 Hemi(HEMI) în CVE
$3.1469152
1 Hemi(HEMI) în DJF
Fr5.85442
1 Hemi(HEMI) în DOP
$2.1154848
1 Hemi(HEMI) în DZD
د.ج4.2914872
1 Hemi(HEMI) în FJD
$0.0749892
1 Hemi(HEMI) în GNF
Fr285.97855
1 Hemi(HEMI) în GTQ
Q0.2519374
1 Hemi(HEMI) în GYD
$6.8792724
1 Hemi(HEMI) în ISK
kr4.14414

Resursă Hemi

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Hemi, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Hemi oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Hemi

Cât valorează Hemi (HEMI) astăzi?
Prețul pe viu pentru HEMI în USD este 0.03289 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru HEMI în USD?
Prețul actual pentru HEMI la USD este $ 0.03289. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Hemi?
Capitalizarea de piață pentru HEMI este $ 32.15M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru HEMI?
Ofertă aflată în circulație pentru HEMI este 977.50M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru HEMI?
HEMI a obținut un preț ATH de 0.19259179461442666 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru HEMI?
HEMI a avut un preț ATL de 0.015350458365510373 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru HEMI?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru HEMI este $ 236.12K USD.
Va crește HEMI în acest an?
HEMI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru HEMI pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:53:00 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Hemi (HEMI)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator HEMI în USD

Sumă

HEMI
HEMI
USD
USD

1 HEMI = 0.03289 USD

Tranzacționează HEMI

HEMI/USDC
$0.03292
$0.03292$0.03292
-3.96%
HEMI/USDT
$0.03289
$0.03289$0.03289
-4.08%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,932.39
$101,932.39$101,932.39

-1.73%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,288.00
$3,288.00$3,288.00

-3.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.80
$155.80$155.80

-2.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

+0.03%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.84
$1,480.84$1,480.84

+0.32%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,932.39
$101,932.39$101,932.39

-1.73%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,288.00
$3,288.00$3,288.00

-3.25%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2341
$2.2341$2.2341

-1.85%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.80
$155.80$155.80

-2.94%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0136
$1.0136$1.0136

-6.59%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.74
$30.74$30.74

+104.93%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1377
$0.1377$0.1377

+175.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004363
$0.0004363$0.0004363

+190.86%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.040230
$0.040230$0.040230

+3,923.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.777
$4.777$4.777

+377.70%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.47261
$0.47261$0.47261

+272.80%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$5.3202
$5.3202$5.3202

+184.54%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1377
$0.1377$0.1377

+175.40%