Tokenomie pentru HEGIC (HEGIC) Descoperă informații cheie despre HEGIC (HEGIC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre HEGIC (HEGIC) Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces. Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces. Pagină de internet oficială: https://www.hegic.co/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x584bC13c7D411c00c01A62e8019472dE68768430 Cumpără HEGIC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru HEGIC (HEGIC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HEGIC (HEGIC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 25.14M $ 25.14M $ 25.14M Ofertă totală: $ 3.01B $ 3.01B $ 3.01B Ofertă aflată în circulație: $ 703.73M $ 703.73M $ 703.73M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 107.60M $ 107.60M $ 107.60M Maxim dintotdeauna: $ 0.6427 $ 0.6427 $ 0.6427 Minim dintotdeauna: $ 0.004946527298549685 $ 0.004946527298549685 $ 0.004946527298549685 Preț curent: $ 0.035725 $ 0.035725 $ 0.035725 Află mai mult despre prețul tokenului HEGIC (HEGIC)

Tokenomie pentru HEGIC (HEGIC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HEGIC (HEGIC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HEGIC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HEGIC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HEGIC, explorează prețul în direct al tokenului HEGIC!

Cum se cumpără HEGIC Te interesează să adaugi HEGIC (HEGIC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HEGIC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HEGIC pe MEXC!

Istoric de preț pentru HEGIC (HEGIC) Analiza istoricului de preț pentru HEGIC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HEGIC!

Predicție de preț pentru HEGIC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HEGIC? Pagina noastră de predicție de preț pentru HEGIC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HEGIC!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!