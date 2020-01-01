Tokenomie pentru Hydranet (HDN) Descoperă informații cheie despre Hydranet (HDN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hydranet (HDN) Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network. Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network. Pagină de internet oficială: https://hydranet.ai/ Carte albă: https://docs.hydranet.ai/welcome Explorator de blocuri: https://arbiscan.io/token/0xb0f66bdb39acbb043308eb9dbe78f5bb47ea5430 Cumpără HDN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hydranet (HDN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hydranet (HDN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.35M $ 7.35M $ 7.35M Ofertă totală: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ofertă aflată în circulație: $ 183.41M $ 183.41M $ 183.41M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.02M $ 12.02M $ 12.02M Maxim dintotdeauna: $ 0.1795 $ 0.1795 $ 0.1795 Minim dintotdeauna: $ 0.001732296451158479 $ 0.001732296451158479 $ 0.001732296451158479 Preț curent: $ 0.04006 $ 0.04006 $ 0.04006 Află mai mult despre prețul tokenului Hydranet (HDN)

Tokenomie pentru Hydranet (HDN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hydranet (HDN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HDN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HDN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HDN, explorează prețul în direct al tokenului HDN!

Istoric de preț pentru Hydranet (HDN) Analiza istoricului de preț pentru HDN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HDN!

Predicție de preț pentru HDN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HDN? Pagina noastră de predicție de preț pentru HDN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HDN!

