Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

PozițieNo.755

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)12.81%

Ofertă află în circulație203,750,000

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.2037%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.22337383884648823,2025-05-21

Cel mai mic preț0.08154305381497716,2025-04-29

Lanț de blocuri publicSUI

