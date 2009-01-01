Tokenomie pentru GVNR (GVNR) Descoperă informații cheie despre GVNR (GVNR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GVNR (GVNR) GVNR mobilises dormant liquidity by bringing Bitcoin into DeFi securely. Users can collateralise native $BTC without sacrificing trust or triggering taxable events by wrapping or bridging, unleashing its potential as a powerhouse for cross-chain innovation. GVNR mobilises dormant liquidity by bringing Bitcoin into DeFi securely. Users can collateralise native $BTC without sacrificing trust or triggering taxable events by wrapping or bridging, unleashing its potential as a powerhouse for cross-chain innovation. Pagină de internet oficială: http://gvnr.xyz/ Carte albă: https://docs.gvnr.xyz/docs/gvnr-whitepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xfc60fc0145d7330e5abcfc52af7b043a1ce18e7d Cumpără GVNR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru GVNR (GVNR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GVNR (GVNR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.05M $ 6.05M $ 6.05M Ofertă totală: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Ofertă aflată în circulație: $ 7.20M $ 7.20M $ 7.20M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.82M $ 16.82M $ 16.82M Maxim dintotdeauna: $ 7 $ 7 $ 7 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.8408 $ 0.8408 $ 0.8408 Află mai mult despre prețul tokenului GVNR (GVNR)

Tokenomie pentru GVNR (GVNR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GVNR (GVNR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GVNR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GVNR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GVNR, explorează prețul în direct al tokenului GVNR!

Cum se cumpără GVNR Te interesează să adaugi GVNR (GVNR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GVNR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GVNR pe MEXC!

Istoric de preț pentru GVNR (GVNR) Analiza istoricului de preț pentru GVNR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GVNR!

Predicție de preț pentru GVNR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GVNR? Pagina noastră de predicție de preț pentru GVNR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GVNR!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!