Tokenomie pentru Gui Inu (GUI) Descoperă informații cheie despre Gui Inu (GUI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gui Inu (GUI) Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem. Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem. Pagină de internet oficială: http://guiinu.com/ Carte albă: https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d Explorator de blocuri: https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI Cumpără GUI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Gui Inu (GUI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gui Inu (GUI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Ofertă totală: $ 777.78B $ 777.78B $ 777.78B Ofertă aflată în circulație: $ 555.90B $ 555.90B $ 555.90B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Maxim dintotdeauna: $ 0.0001084 $ 0.0001084 $ 0.0001084 Minim dintotdeauna: $ 0.000002520634568915 $ 0.000002520634568915 $ 0.000002520634568915 Preț curent: $ 0.00000287 $ 0.00000287 $ 0.00000287 Află mai mult despre prețul tokenului Gui Inu (GUI)

Tokenomie pentru Gui Inu (GUI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gui Inu (GUI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GUI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GUI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GUI, explorează prețul în direct al tokenului GUI!

Cum se cumpără GUI Te interesează să adaugi Gui Inu (GUI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GUI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GUI pe MEXC!

Istoric de preț pentru Gui Inu (GUI) Analiza istoricului de preț pentru GUI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GUI!

Predicție de preț pentru GUI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GUI? Pagina noastră de predicție de preț pentru GUI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GUI!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!