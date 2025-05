GUI

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

PozițieNo.1547

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație555,895,061,727

Ofertă maximă777,777,777,776.9

Ofertă totală777,777,777,776.9

Rată de circulație0.7147%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.000579846469264794,2023-12-25

Cel mai mic preț0.000003384116674074,2025-04-07

Lanț de blocuri publicAPTOS

Rețele sociale

