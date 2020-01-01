Tokenomie pentru Triathon (GROW) Descoperă informații cheie despre Triathon (GROW), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Triathon (GROW) Triathon is an AI-powered contract detection platform focused on providing security detection services for Dapps. Triathon aims to provide project builders and token holders with the ability to drive the testing and auditing process of crypto projects during their full lifecycles, regardless of whether the individual has a background in technology or not. Pagină de internet oficială: https://www.triathon.space/ Carte albă: https://triathon.gitbook.io/economic-paper/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x0C9aD20802E89BeA858ae2E8594843fAfA887CB3

Tokenomie și analiză de preț pentru Triathon (GROW) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Triathon (GROW), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Maxim dintotdeauna: $ 0.95 $ 0.95 $ 0.95 Minim dintotdeauna: $ 0.00802414876510669 $ 0.00802414876510669 $ 0.00802414876510669 Preț curent: $ 0.0492 $ 0.0492 $ 0.0492 Află mai mult despre prețul tokenului Triathon (GROW)

Tokenomie pentru Triathon (GROW): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Triathon (GROW) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GROW care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GROW care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GROW, explorează prețul în direct al tokenului GROW!

Cum se cumpără GROW Te interesează să adaugi Triathon (GROW) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GROW, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GROW pe MEXC!

Istoric de preț pentru Triathon (GROW) Analiza istoricului de preț pentru GROW ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GROW!

Predicție de preț pentru GROW Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GROW? Pagina noastră de predicție de preț pentru GROW combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GROW!

