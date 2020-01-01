Tokenomie pentru Griffain.com (GRIFFAIN) Descoperă informații cheie despre Griffain.com (GRIFFAIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Griffain.com (GRIFFAIN) Pagină de internet oficială: https://griffain.com/ Carte albă: https://griffain.com/docs Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP Cumpără GRIFFAIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Griffain.com (GRIFFAIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Griffain.com (GRIFFAIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 29.60M $ 29.60M $ 29.60M Ofertă totală: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Ofertă aflată în circulație: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 29.60M $ 29.60M $ 29.60M Maxim dintotdeauna: $ 0.6409 $ 0.6409 $ 0.6409 Minim dintotdeauna: $ 0.000158262469423349 $ 0.000158262469423349 $ 0.000158262469423349 Preț curent: $ 0.0296 $ 0.0296 $ 0.0296 Află mai mult despre prețul tokenului Griffain.com (GRIFFAIN)

Structura în profunzime a tokenului Griffain.com (GRIFFAIN) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri GRIFFAIN. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Overview GRIFFAIN is a Solana-based token designed to power a decentralized finance (DeFi) platform that emphasizes seamless token swaps, liquidity provision, and ecosystem growth. The token is central to platform governance, incentivization, and user interactions, leveraging Solana’s high throughput and low transaction costs to deliver a robust DeFi experience. Below is a comprehensive analysis of its token economics, structured by the requested mechanisms. 1. Issuance Mechanism Blockchain : Solana

: Solana Token Type : Utility token for DeFi platform operations

: Utility token for DeFi platform operations Issuance : The specific initial supply, emission schedule, or inflation/deflation model for GRIFFAIN is not publicly disclosed in available sources. The token is listed and tradable on exchanges such as LCX and Kraken, indicating that a portion of the supply is already in circulation and available for trading.

: The specific initial supply, emission schedule, or inflation/deflation model for GRIFFAIN is not publicly disclosed in available sources. The token is listed and tradable on exchanges such as LCX and Kraken, indicating that a portion of the supply is already in circulation and available for trading. Distribution: Tokens are made available to users via exchange listings and possibly through platform-based activities, but no details on ICO, airdrop, or mining-based issuance are provided. 2. Allocation Mechanism While a detailed allocation table is not available, the following can be inferred from exchange listings and platform descriptions: Allocation Category Description / Role Platform Utility Used for swaps, liquidity provision, and governance Community Emphasis on community-driven initiatives and growth Ecosystem Supports partnerships and ecosystem expansion Exchange Liquidity Listed on LCX, Kraken, and BYDFi for trading Note: No explicit percentages or vesting schedules for team, investors, or ecosystem funds are disclosed in public sources. 3. Usage and Incentive Mechanism Platform Utility : GRIFFAIN is used for: Facilitating token swaps on the integrated decentralized exchange (DEX) Providing liquidity to pools, with users earning rewards for participation Participating in governance and community-driven initiatives

: GRIFFAIN is used for: Incentives : Users are incentivized to contribute liquidity and participate in the ecosystem, potentially earning rewards (though the exact form and rate of these rewards are not specified) The token is positioned as a central element for incentivizing platform growth and user engagement

: 4. Locking Mechanism Locking : There is no publicly available information detailing a formal token locking or staking mechanism for GRIFFAIN. The platform emphasizes liquidity provision and governance, which may involve locking tokens, but no technical or economic specifics are disclosed.

: There is no publicly available information detailing a formal token locking or staking mechanism for GRIFFAIN. The platform emphasizes liquidity provision and governance, which may involve locking tokens, but no technical or economic specifics are disclosed. Staking: No explicit staking or lock-up program is described in the available documentation. 5. Unlocking Time Unlocking Schedule : No information is available regarding token vesting, cliff periods, or scheduled unlocks for team, investors, or other stakeholders.

: No information is available regarding token vesting, cliff periods, or scheduled unlocks for team, investors, or other stakeholders. Market Circulation: The token is actively traded on exchanges, indicating that at least a portion of the supply is unlocked and liquid. 6. Summary Table Mechanism Details Issuance Not disclosed; token is live and tradable on major exchanges Allocation Not disclosed; focus on platform utility, community, and ecosystem growth Usage & Incentives Swaps, liquidity provision, governance, and ecosystem participation Locking No formal mechanism disclosed Unlocking No vesting or unlock schedule disclosed; tokens are in active circulation 7. Additional Context and Implications Transparency : The lack of detailed public documentation on GRIFFAIN’s tokenomics (such as allocation percentages, vesting, and unlock schedules) is notable. This is not uncommon for newer or rapidly evolving DeFi projects, but it does present risks for potential investors and users who prioritize transparency and long-term planning.

: The lack of detailed public documentation on GRIFFAIN’s tokenomics (such as allocation percentages, vesting, and unlock schedules) is notable. This is not uncommon for newer or rapidly evolving DeFi projects, but it does present risks for potential investors and users who prioritize transparency and long-term planning. Ecosystem Focus : The project’s emphasis on community engagement, ecosystem expansion, and DeFi utility aligns with current trends in tokenomics, where tokens are designed to incentivize both usage and governance.

: The project’s emphasis on community engagement, ecosystem expansion, and DeFi utility aligns with current trends in tokenomics, where tokens are designed to incentivize both usage and governance. Market Activity: GRIFFAIN’s active trading on multiple exchanges suggests a focus on liquidity and accessibility, which can help bootstrap user adoption but may also introduce volatility if large, undisclosed unlocks occur. 8. Actionable Insights Due Diligence : Prospective users and investors should monitor official channels for future disclosures regarding token allocation, vesting, and governance mechanisms.

: Prospective users and investors should monitor official channels for future disclosures regarding token allocation, vesting, and governance mechanisms. Risk Management : The absence of detailed unlock schedules or locking mechanisms means that sudden changes in circulating supply could impact price stability.

: The absence of detailed unlock schedules or locking mechanisms means that sudden changes in circulating supply could impact price stability. Community Participation: Engaging with the platform’s governance and liquidity programs may offer additional incentives, but users should seek clarity on the terms and risks involved. In summary:

GRIFFAIN is a Solana-based DeFi utility token with a focus on swaps, liquidity, and governance. While its usage and ecosystem goals are clear, the absence of detailed public information on issuance, allocation, locking, and unlocking mechanisms means that users should exercise caution and seek further transparency as the project matures.

Tokenomie pentru Griffain.com (GRIFFAIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Griffain.com (GRIFFAIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GRIFFAIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GRIFFAIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GRIFFAIN, explorează prețul în direct al tokenului GRIFFAIN!

