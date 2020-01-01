Tokenomie pentru GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Descoperă informații cheie despre GRAM Ecosystem (GRAMPUS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GRAM Ecosystem (GRAMPUS) GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies. Pagină de internet oficială: https://gram.voyage Carte albă: https://grampus-cwc.gitbook.io/gram_voyage Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0x856D602E73545deAA1491a3726cF628d49f74F51

Tokenomie și analiză de preț pentru GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GRAM Ecosystem (GRAMPUS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Maxim dintotdeauna: $ 0.03283 $ 0.03283 $ 0.03283 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.001217 $ 0.001217 $ 0.001217 Află mai mult despre prețul tokenului GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

Tokenomie pentru GRAM Ecosystem (GRAMPUS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GRAM Ecosystem (GRAMPUS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GRAMPUS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GRAMPUS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GRAMPUS, explorează prețul în direct al tokenului GRAMPUS!

