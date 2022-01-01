Tokenomie pentru Highstreet (HIGH) Descoperă informații cheie despre Highstreet (HIGH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Highstreet (HIGH) Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer. Pagină de internet oficială: https://highstreet.market Carte albă: https://highstreet.gitbook.io/highstreet-whitepaper/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Highstreet (HIGH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Highstreet (HIGH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 36.59M $ 36.59M $ 36.59M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 77.59M $ 77.59M $ 77.59M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 47.16M $ 47.16M $ 47.16M Maxim dintotdeauna: $ 42.45 $ 42.45 $ 42.45 Minim dintotdeauna: $ 0.3412480229055489 $ 0.3412480229055489 $ 0.3412480229055489 Preț curent: $ 0.4716 $ 0.4716 $ 0.4716 Află mai mult despre prețul tokenului Highstreet (HIGH)

Tokenomie pentru Highstreet (HIGH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Highstreet (HIGH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HIGH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HIGH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HIGH, explorează prețul în direct al tokenului HIGH!

Istoric de preț pentru Highstreet (HIGH) Analiza istoricului de preț pentru HIGH ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HIGH!

Predicție de preț pentru HIGH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HIGH? Pagina noastră de predicție de preț pentru HIGH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HIGH!

