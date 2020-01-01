Tokenomie pentru Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Descoperă informații cheie despre Gluteus Maximus AI (GLUTEU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other. Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other. Pagină de internet oficială: https://www.gluteusmaximus.org/ Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0x06a63c498ef95ad1fa4fff841955e512b4b2198a Cumpără GLUTEU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gluteus Maximus AI (GLUTEU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 426.40K $ 426.40K $ 426.40K Maxim dintotdeauna: $ 0.012821 $ 0.012821 $ 0.012821 Minim dintotdeauna: $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 Preț curent: $ 0.0004264 $ 0.0004264 $ 0.0004264 Află mai mult despre prețul tokenului Gluteus Maximus AI (GLUTEU)

Tokenomie pentru Gluteus Maximus AI (GLUTEU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gluteus Maximus AI (GLUTEU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GLUTEU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GLUTEU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GLUTEU, explorează prețul în direct al tokenului GLUTEU!

Cum se cumpără GLUTEU Te interesează să adaugi Gluteus Maximus AI (GLUTEU) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GLUTEU, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GLUTEU pe MEXC!

Istoric de preț pentru Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Analiza istoricului de preț pentru GLUTEU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GLUTEU!

Predicție de preț pentru GLUTEU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GLUTEU? Pagina noastră de predicție de preț pentru GLUTEU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GLUTEU!

