Informații despre GemHUB (GHUB) The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem. Pagină de internet oficială: https://www.gemhub.io/ Carte albă: https://docs.gemhub.net/english Explorator de blocuri: https://www.kaiascan.io/token/0x4836cc1f355bb2a61c210eaa0cd3f729160cd95e

Tokenomie și analiză de preț pentru GemHUB (GHUB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GemHUB (GHUB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Ofertă totală: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ofertă aflată în circulație: $ 118.62M $ 118.62M $ 118.62M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.66M $ 27.66M $ 27.66M Maxim dintotdeauna: $ 0.69988 $ 0.69988 $ 0.69988 Minim dintotdeauna: $ 0.009656749077784126 $ 0.009656749077784126 $ 0.009656749077784126 Preț curent: $ 0.02305 $ 0.02305 $ 0.02305 Află mai mult despre prețul tokenului GemHUB (GHUB)

Tokenomie pentru GemHUB (GHUB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GemHUB (GHUB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GHUB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GHUB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GHUB, explorează prețul în direct al tokenului GHUB!

