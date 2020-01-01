Tokenomie pentru Gems (GEMS) Descoperă informații cheie despre Gems (GEMS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gems (GEMS) Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects. Pagină de internet oficială: https://gems.vip Carte albă: https://gems.vip/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x3010ccb5419f1ef26d40a7cd3f0d707a0fa127dc

Tokenomie și analiză de preț pentru Gems (GEMS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gems (GEMS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 119.78M $ 119.78M $ 119.78M Ofertă totală: $ 838.06M $ 838.06M $ 838.06M Ofertă aflată în circulație: $ 598.87M $ 598.87M $ 598.87M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 168.67M $ 168.67M $ 168.67M Maxim dintotdeauna: $ 0.40001 $ 0.40001 $ 0.40001 Minim dintotdeauna: $ 0.013651603284725885 $ 0.013651603284725885 $ 0.013651603284725885 Preț curent: $ 0.20001 $ 0.20001 $ 0.20001 Află mai mult despre prețul tokenului Gems (GEMS)

Tokenomie pentru Gems (GEMS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gems (GEMS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GEMS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GEMS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GEMS, explorează prețul în direct al tokenului GEMS!

Cum se cumpără GEMS Te interesează să adaugi Gems (GEMS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GEMS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GEMS pe MEXC!

Istoric de preț pentru Gems (GEMS) Analiza istoricului de preț pentru GEMS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GEMS!

Predicție de preț pentru GEMS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GEMS? Pagina noastră de predicție de preț pentru GEMS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GEMS!

