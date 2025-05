GEMS

Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects.

PozițieNo.869

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0,52%

Ofertă află în circulație399 931 237

Ofertă maximă843 303 980

Ofertă totală838 793 459,3

Rată de circulație0.4742%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.32139111116021507,2024-10-18

Cel mai mic preț0.013651603284725885,2025-04-03

Lanț de blocuri publicETH

