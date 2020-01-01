Tokenomie pentru Gari Token (GARI) Descoperă informații cheie despre Gari Token (GARI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gari Token (GARI) GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth. Pagină de internet oficială: https://www.gari.network/ Carte albă: https://media.chingari.io/apipublic/uploads/GARI%20WhitePaper.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/CKaKtYvz6dKPyMvYq9Rh3UBrnNqYZAyd7iF4hJtjUvks

Tokenomie și analiză de preț pentru Gari Token (GARI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gari Token (GARI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Ofertă totală: $ 979.44M $ 979.44M $ 979.44M Ofertă aflată în circulație: $ 561.54M $ 561.54M $ 561.54M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Maxim dintotdeauna: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Minim dintotdeauna: $ 0.001662954237778263 $ 0.001662954237778263 $ 0.001662954237778263 Preț curent: $ 0.003959 $ 0.003959 $ 0.003959 Află mai mult despre prețul tokenului Gari Token (GARI)

Tokenomie pentru Gari Token (GARI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gari Token (GARI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GARI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GARI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GARI, explorează prețul în direct al tokenului GARI!

Istoric de preț pentru Gari Token (GARI) Analiza istoricului de preț pentru GARI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GARI!

Predicție de preț pentru GARI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GARI? Pagina noastră de predicție de preț pentru GARI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GARI!

