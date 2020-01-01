Tokenomie pentru GAINS (GAINS) Descoperă informații cheie despre GAINS (GAINS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GAINS (GAINS) GAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more. GAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more. Pagină de internet oficială: https://www.gains-associates.com/ Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1YQaEmyY88GLf4vzXf7KYi5Qkjo2ixsDK/view Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x056c1d42fb1326f57da7f19ebb7dda4673f1ff55 Cumpără GAINS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru GAINS (GAINS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GAINS (GAINS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 842.76K $ 842.76K $ 842.76K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 38.69M $ 38.69M $ 38.69M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Maxim dintotdeauna: $ 0.492 $ 0.492 $ 0.492 Minim dintotdeauna: $ 0.010955131140724623 $ 0.010955131140724623 $ 0.010955131140724623 Preț curent: $ 0.02178 $ 0.02178 $ 0.02178 Află mai mult despre prețul tokenului GAINS (GAINS)

Tokenomie pentru GAINS (GAINS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GAINS (GAINS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GAINS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GAINS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GAINS, explorează prețul în direct al tokenului GAINS!

Cum se cumpără GAINS Te interesează să adaugi GAINS (GAINS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GAINS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GAINS pe MEXC!

Istoric de preț pentru GAINS (GAINS) Analiza istoricului de preț pentru GAINS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GAINS!

Predicție de preț pentru GAINS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GAINS? Pagina noastră de predicție de preț pentru GAINS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GAINS!

