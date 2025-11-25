Ce este FUTUON

Informații de preț pentru FUTUON

Tokenomie pentru Futu Holdings (FUTUON) Descoperă informații cheie despre Futu Holdings (FUTUON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Futu Holdings (FUTUON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Futu Holdings (FUTUON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Ofertă totală: $ 6.77K $ 6.77K $ 6.77K Ofertă aflată în circulație: $ 6.77K $ 6.77K $ 6.77K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Maxim dintotdeauna: $ 203.75 $ 203.75 $ 203.75 Minim dintotdeauna: $ 150.44906962587248 $ 150.44906962587248 $ 150.44906962587248 Preț curent: $ 170.58 $ 170.58 $ 170.58 Află mai mult despre prețul tokenului Futu Holdings (FUTUON) Cumpără FUTUON acum!

Informații despre Futu Holdings (FUTUON) Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain. Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain. Pagină de internet oficială: https://app.ondo.finance/assets/futuon Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x5Ce215d9c37a195DF88e294a06B8396C296B4e15

Tokenomie pentru Futu Holdings (FUTUON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Futu Holdings (FUTUON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FUTUON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FUTUON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FUTUON, explorează prețul în direct al tokenului FUTUON!

Cum se cumpără FUTUON Te interesează să adaugi Futu Holdings (FUTUON) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FUTUON, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FUTUON pe MEXC! Istoric de preț pentru Futu Holdings (FUTUON) Analiza istoricului de preț pentru FUTUON ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FUTUON! Predicție de preț pentru FUTUON Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FUTUON? Pagina noastră de predicție de preț pentru FUTUON combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FUTUON!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!