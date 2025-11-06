BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Futu Holdings astăzi este 184.85 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru FUTUON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru FUTUON pe MEXC acum.

Logo Futu Holdings

Pret Futu Holdings (FUTUON)

Preț în timp real pentru 1 FUTUON în USD:

$184.85
-0.96%1D
USD
Futu Holdings (FUTUON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:50:26 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Futu Holdings (FUTUON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 184.48
Minim 24 h
$ 192.08
Maxim 24 h

$ 184.48
$ 192.08
$ 201.65506655431702
$ 150.44906962587248
-2.87%

-0.96%

-4.74%

-4.74%

Prețul în timp real pentru Futu Holdings (FUTUON) este $ 184.85. În ultimele 24 de ore, tokenul FUTUON a fost tranzacționat între un minim de $ 184.48 și un maxim de $ 192.08, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FUTUON este $ 201.65506655431702, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 150.44906962587248.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FUTUON s-a modificat cu -2.87% în decursul ultimei ore, cu -0.96% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.74% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Futu Holdings (FUTUON)

No.2003

$ 1.25M
$ 62.08K
$ 1.25M
6.75K
6,745.00410978
ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Futu Holdings este $ 1.25M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 62.08K. Oferta aflată în circulație pentru FUTUON este 6.75K, cu o ofertă totală de 6745.00410978. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.25M.

Istoric de preț pentru Futu Holdings (FUTUON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Futu Holdings pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -1.7918-0.96%
30 de zile$ +12.61+7.32%
60 de zile$ +34.85+23.23%
90 de zile$ +34.85+23.23%
Modificare de preț astăzi pentru Futu Holdings

Astăzi, FUTUON a înregistrat o modificare de $ -1.7918 (-0.96%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Futu Holdings

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +12.61 (+7.32%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Futu Holdings

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, FUTUON a văzut o modificare de $ +34.85 (+23.23%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Futu Holdings

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +34.85 (+23.23%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Futu Holdings (FUTUON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Futu Holdings.

Ce este Futu Holdings (FUTUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Futu Holdings este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Futu Holdings. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru FUTUON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Futu Holdings pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Futu Holdings fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Futu Holdings (USD)

Ce valoare va avea Futu Holdings (FUTUON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Futu Holdings (FUTUON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Futu Holdings.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Futu Holdings!

Tokenomie pentru Futu Holdings (FUTUON)

Înțelegerea tokenomică a Futu Holdings (FUTUON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru FUTUON!

Cum se cumpără Futu Holdings (FUTUON)

Vrei să știi cum să cumperi Futu Holdings? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Futu Holdings cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

FUTUON în monede locale

1 Futu Holdings(FUTUON) în VND
4,864,327.75
1 Futu Holdings(FUTUON) în AUD
A$284.669
1 Futu Holdings(FUTUON) în GBP
140.486
1 Futu Holdings(FUTUON) în EUR
158.971
1 Futu Holdings(FUTUON) în USD
$184.85
1 Futu Holdings(FUTUON) în MYR
RM772.673
1 Futu Holdings(FUTUON) în TRY
7,784.0335
1 Futu Holdings(FUTUON) în JPY
¥28,282.05
1 Futu Holdings(FUTUON) în ARS
ARS$268,285.7445
1 Futu Holdings(FUTUON) în RUB
15,002.426
1 Futu Holdings(FUTUON) în INR
16,381.407
1 Futu Holdings(FUTUON) în IDR
Rp3,080,832.101
1 Futu Holdings(FUTUON) în PHP
10,896.9075
1 Futu Holdings(FUTUON) în EGP
￡E.8,741.5565
1 Futu Holdings(FUTUON) în BRL
R$990.796
1 Futu Holdings(FUTUON) în CAD
C$260.6385
1 Futu Holdings(FUTUON) în BDT
22,553.5485
1 Futu Holdings(FUTUON) în NGN
265,588.783
1 Futu Holdings(FUTUON) în COP
$705,533.6315
1 Futu Holdings(FUTUON) în ZAR
R.3,208.996
1 Futu Holdings(FUTUON) în UAH
7,774.791
1 Futu Holdings(FUTUON) în TZS
T.Sh.454,176.45
1 Futu Holdings(FUTUON) în VES
Bs41,221.55
1 Futu Holdings(FUTUON) în CLP
$174,128.7
1 Futu Holdings(FUTUON) în PKR
Rs52,246.004
1 Futu Holdings(FUTUON) în KZT
97,236.6455
1 Futu Holdings(FUTUON) în THB
฿5,990.9885
1 Futu Holdings(FUTUON) în TWD
NT$5,721.1075
1 Futu Holdings(FUTUON) în AED
د.إ678.3995
1 Futu Holdings(FUTUON) în CHF
Fr147.88
1 Futu Holdings(FUTUON) în HKD
HK$1,436.2845
1 Futu Holdings(FUTUON) în AMD
֏70,686.64
1 Futu Holdings(FUTUON) în MAD
.د.م1,720.9535
1 Futu Holdings(FUTUON) în MXN
$3,440.0585
1 Futu Holdings(FUTUON) în SAR
ريال693.1875
1 Futu Holdings(FUTUON) în ETB
Br28,372.6265
1 Futu Holdings(FUTUON) în KES
KSh23,871.529
1 Futu Holdings(FUTUON) în JOD
د.أ131.05865
1 Futu Holdings(FUTUON) în PLN
680.248
1 Futu Holdings(FUTUON) în RON
лв813.34
1 Futu Holdings(FUTUON) în SEK
kr1,772.7115
1 Futu Holdings(FUTUON) în BGN
лв312.3965
1 Futu Holdings(FUTUON) în HUF
Ft61,863.7495
1 Futu Holdings(FUTUON) în CZK
3,898.4865
1 Futu Holdings(FUTUON) în KWD
د.ك56.74895
1 Futu Holdings(FUTUON) în ILS
602.611
1 Futu Holdings(FUTUON) în BOB
Bs1,275.465
1 Futu Holdings(FUTUON) în AZN
314.245
1 Futu Holdings(FUTUON) în TJS
SM1,704.317
1 Futu Holdings(FUTUON) în GEL
500.9435
1 Futu Holdings(FUTUON) în AOA
Kz168,657.14
1 Futu Holdings(FUTUON) în BHD
.د.ب69.68845
1 Futu Holdings(FUTUON) în BMD
$184.85
1 Futu Holdings(FUTUON) în DKK
kr1,195.9795
1 Futu Holdings(FUTUON) în HNL
L4,857.858
1 Futu Holdings(FUTUON) în MUR
8,503.1
1 Futu Holdings(FUTUON) în NAD
$3,210.8445
1 Futu Holdings(FUTUON) în NOK
kr1,889.167
1 Futu Holdings(FUTUON) în NZD
$327.1845
1 Futu Holdings(FUTUON) în PAB
B/.184.85
1 Futu Holdings(FUTUON) în PGK
K789.3095
1 Futu Holdings(FUTUON) în QAR
ر.ق672.854
1 Futu Holdings(FUTUON) în RSD
дин.18,786.3055
1 Futu Holdings(FUTUON) în UZS
soʻm2,200,594.886
1 Futu Holdings(FUTUON) în ALL
L15,503.3695
1 Futu Holdings(FUTUON) în ANG
ƒ330.8815
1 Futu Holdings(FUTUON) în AWG
ƒ332.73
1 Futu Holdings(FUTUON) în BBD
$369.7
1 Futu Holdings(FUTUON) în BAM
KM312.3965
1 Futu Holdings(FUTUON) în BIF
Fr545,122.65
1 Futu Holdings(FUTUON) în BND
$240.305
1 Futu Holdings(FUTUON) în BSD
$184.85
1 Futu Holdings(FUTUON) în JMD
$29,640.6975
1 Futu Holdings(FUTUON) în KHR
742,368.691
1 Futu Holdings(FUTUON) în KMF
Fr78,746.1
1 Futu Holdings(FUTUON) în LAK
4,018,478.1805
1 Futu Holdings(FUTUON) în LKR
රු56,355.2195
1 Futu Holdings(FUTUON) în MDL
L3,162.7835
1 Futu Holdings(FUTUON) în MGA
Ar832,656.825
1 Futu Holdings(FUTUON) în MOP
P1,478.8
1 Futu Holdings(FUTUON) în MVR
2,846.69
1 Futu Holdings(FUTUON) în MWK
MK320,363.535
1 Futu Holdings(FUTUON) în MZN
MT11,821.1575
1 Futu Holdings(FUTUON) în NPR
रु26,193.245
1 Futu Holdings(FUTUON) în PYG
1,310,956.2
1 Futu Holdings(FUTUON) în RWF
Fr268,587.05
1 Futu Holdings(FUTUON) în SBD
$1,519.467
1 Futu Holdings(FUTUON) în SCR
2,539.839
1 Futu Holdings(FUTUON) în SRD
$7,116.725
1 Futu Holdings(FUTUON) în SVC
$1,615.589
1 Futu Holdings(FUTUON) în SZL
L3,207.1475
1 Futu Holdings(FUTUON) în TMT
m646.975
1 Futu Holdings(FUTUON) în TND
د.ت546.97115
1 Futu Holdings(FUTUON) în TTD
$1,251.4345
1 Futu Holdings(FUTUON) în UGX
Sh646,235.6
1 Futu Holdings(FUTUON) în XAF
Fr104,994.8
1 Futu Holdings(FUTUON) în XCD
$499.095
1 Futu Holdings(FUTUON) în XOF
Fr104,994.8
1 Futu Holdings(FUTUON) în XPF
Fr19,039.55
1 Futu Holdings(FUTUON) în BWP
P2,486.2325
1 Futu Holdings(FUTUON) în BZD
$371.5485
1 Futu Holdings(FUTUON) în CVE
$17,686.448
1 Futu Holdings(FUTUON) în DJF
Fr32,903.3
1 Futu Holdings(FUTUON) în DOP
$11,889.552
1 Futu Holdings(FUTUON) în DZD
د.ج24,119.228
1 Futu Holdings(FUTUON) în FJD
$421.458
1 Futu Holdings(FUTUON) în GNF
Fr1,607,270.75
1 Futu Holdings(FUTUON) în GTQ
Q1,415.951
1 Futu Holdings(FUTUON) în GYD
$38,663.226
1 Futu Holdings(FUTUON) în ISK
kr23,291.1

Resursă Futu Holdings

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Futu Holdings, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Futu Holdings oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Futu Holdings

Cât valorează Futu Holdings (FUTUON) astăzi?
Prețul pe viu pentru FUTUON în USD este 184.85 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru FUTUON în USD?
Prețul actual pentru FUTUON la USD este $ 184.85. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Futu Holdings?
Capitalizarea de piață pentru FUTUON este $ 1.25M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru FUTUON?
Ofertă aflată în circulație pentru FUTUON este 6.75K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru FUTUON?
FUTUON a obținut un preț ATH de 201.65506655431702 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru FUTUON?
FUTUON a avut un preț ATL de 150.44906962587248 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru FUTUON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru FUTUON este $ 62.08K USD.
Va crește FUTUON în acest an?
FUTUON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru FUTUON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:50:26 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

