Informații despre Fuse Network (FUSE) The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life. The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life. Pagină de internet oficială: http://fuse.io Carte albă: https://docs.fuse.io/ Explorator de blocuri: https://explorer.fuse.io/ Cumpără FUSE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Fuse Network (FUSE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fuse Network (FUSE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Ofertă totală: $ 387.28M $ 387.28M $ 387.28M Ofertă aflată în circulație: $ 219.88M $ 219.88M $ 219.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M Maxim dintotdeauna: $ 2.185 $ 2.185 $ 2.185 Minim dintotdeauna: $ 0.009535212978958053 $ 0.009535212978958053 $ 0.009535212978958053 Preț curent: $ 0.010358 $ 0.010358 $ 0.010358 Află mai mult despre prețul tokenului Fuse Network (FUSE)

Tokenomie pentru Fuse Network (FUSE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fuse Network (FUSE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FUSE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FUSE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FUSE, explorează prețul în direct al tokenului FUSE!

Cum se cumpără FUSE Te interesează să adaugi Fuse Network (FUSE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FUSE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FUSE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Fuse Network (FUSE) Analiza istoricului de preț pentru FUSE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FUSE!

Predicție de preț pentru FUSE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FUSE? Pagina noastră de predicție de preț pentru FUSE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FUSE!

