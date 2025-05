FUSE

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

NumeFUSE

PozițieNo.1617

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.32%

Ofertă află în circulație219,882,167.4558336

Ofertă maximă0

Ofertă totală383,751,416.48103

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna2.137374549302839,2022-01-19

Cel mai mic preț0.01006801249890583,2025-04-14

Lanț de blocuri publicETH

Sector

