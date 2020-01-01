Tokenomie pentru FRIC (FRIC) Descoperă informații cheie despre FRIC (FRIC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FRIC (FRIC) FRIC is a meme coin on the Solana chain. FRIC is a meme coin on the Solana chain. Pagină de internet oficială: https://fricthefrog.xyz Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/EsP4kJfKUDLfX274WoBSiiEy74Sh4tZKUCDjfULHpump Cumpără FRIC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru FRIC (FRIC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FRIC (FRIC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Ofertă totală: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ofertă aflată în circulație: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Maxim dintotdeauna: $ 0.04323 $ 0.04323 $ 0.04323 Minim dintotdeauna: $ 0.001358001569114807 $ 0.001358001569114807 $ 0.001358001569114807 Preț curent: $ 0.00248 $ 0.00248 $ 0.00248 Află mai mult despre prețul tokenului FRIC (FRIC)

Tokenomie pentru FRIC (FRIC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FRIC (FRIC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FRIC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FRIC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FRIC, explorează prețul în direct al tokenului FRIC!

Cum se cumpără FRIC Te interesează să adaugi FRIC (FRIC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FRIC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FRIC pe MEXC!

Istoric de preț pentru FRIC (FRIC) Analiza istoricului de preț pentru FRIC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FRIC!

Predicție de preț pentru FRIC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FRIC? Pagina noastră de predicție de preț pentru FRIC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FRIC!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!