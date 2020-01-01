Tokenomie pentru Fred (FRED) Descoperă informații cheie despre Fred (FRED), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fred (FRED) FRED is a meme coin on the Solana chain. FRED is a meme coin on the Solana chain. Pagină de internet oficială: https://fredonsol.fun/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/CNvitvFnSM5ed6K28RUNSaAjqqz5tX1rA5HgaBN9pump Cumpără FRED acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Fred (FRED) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fred (FRED), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Ofertă totală: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Ofertă aflată în circulație: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Maxim dintotdeauna: $ 0.3155 $ 0.3155 $ 0.3155 Minim dintotdeauna: $ 0.002018900158702989 $ 0.002018900158702989 $ 0.002018900158702989 Preț curent: $ 0.002101 $ 0.002101 $ 0.002101 Află mai mult despre prețul tokenului Fred (FRED)

Structura în profunzime a tokenului Fred (FRED) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri FRED. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Overview First Convicted Raccoon Fred (FRED) is a meme-driven token that emerged as part of the broader "Peanut" and animal-themed memecoin trend on the Solana blockchain. The token has seen rapid adoption, with nearly 150,000 transactions and a trading volume of $83 million, though its market cap is relatively modest at $8.2 million. FRED exemplifies the speculative, community- and culture-driven nature of DeFi memecoins, where narrative and virality often outweigh traditional fundamentals. Issuance Mechanism Type: FRED is a standard SPL token on Solana, with a fixed total supply. The total supply across all networks is 808 million tokens.

FRED is a standard SPL token on Solana, with a fixed total supply. The total supply across all networks is 808 million tokens. Bridging: FRED tokens are bridged 1:1 across multiple networks (e.g., Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Stellar), supporting interoperability and liquidity across ecosystems.

While a detailed allocation table for FRED is not publicly available, the following general structure is typical for meme tokens and is supported by available data: Allocation Category Description / Notes Community Majority of tokens are distributed to the community via airdrops, liquidity pools, and trading incentives. Team/Founders A portion may be reserved for the founding team, but specifics are not disclosed. Liquidity Tokens are allocated to DEX liquidity pools to facilitate trading. Cross-Chain Bridges Some supply is reserved for bridging to other networks. Marketing/Reserves Potential allocation for marketing, partnerships, or reserves, though not explicitly detailed. Usage and Incentive Mechanism Speculation & Trading: The primary use case is speculative trading, typical of meme tokens. FRED is actively traded on Solana-based DEXs and possibly on other networks via bridges.

Staking/Yield: FRED can be staked in pools such as Solbank, where users can earn a 1.48% weekly ROI (wROI) by staking FRED and receiving SB tokens as rewards. This incentivizes holding and participation in the ecosystem.

Community Engagement: The token's value is largely driven by community sentiment, social media activity, and viral narratives rather than intrinsic utility or protocol fees. Locking Mechanism Staking Pools: FRED holders can lock their tokens in staking pools (e.g., Solbank) to earn rewards. The pool charges a 2% fee on both deposits and withdrawals.

No Protocol-Enforced Vesting: There is no evidence of protocol-enforced vesting or long-term lockups for team or investor allocations, which is common for meme tokens. Most tokens are liquid at launch or shortly thereafter. Unlocking Time Immediate Liquidity: The vast majority of FRED tokens appear to be liquid and tradable from launch, with no structured vesting or delayed unlocks for major allocations.

The vast majority of FRED tokens appear to be liquid and tradable from launch, with no structured vesting or delayed unlocks for major allocations. Staking Unlocks: Tokens staked in pools can be withdrawn at any time, subject to the pool's withdrawal fee. There is no time-based vesting or cliff for staked tokens. Tokenomics Table Mechanism Details Issuance Fixed supply (808M), bridged 1:1 across networks Allocation Community, liquidity, team (not fully disclosed), cross-chain bridges Usage Speculation, staking (1.48% wROI), community engagement Incentives Staking rewards, social/viral incentives Locking Optional via staking pools, 2% fee in/out, no protocol vesting Unlocking Immediate for most tokens; staked tokens can be withdrawn anytime Analysis and Implications Speculative Nature: FRED's economics are designed to maximize liquidity and community participation, with little emphasis on long-term vesting or structured unlocks. This can lead to high volatility and rapid price swings, as seen in other meme tokens.

FRED's economics are designed to maximize liquidity and community participation, with little emphasis on long-term vesting or structured unlocks. This can lead to high volatility and rapid price swings, as seen in other meme tokens. Community-Driven Value: The token's value is almost entirely narrative- and sentiment-driven, with little to no intrinsic utility or protocol revenue.

The token's value is almost entirely narrative- and sentiment-driven, with little to no intrinsic utility or protocol revenue. Risks: The lack of structured vesting or team lockups increases the risk of large holders selling into the market, potentially leading to sharp price declines.

The lack of structured vesting or team lockups increases the risk of large holders selling into the market, potentially leading to sharp price declines. Opportunities: For traders and speculators, FRED offers high volatility and the potential for rapid gains, but also significant downside risk. Conclusion First Convicted Raccoon Fred (FRED) is a quintessential meme token: fixed supply, community-driven, and highly liquid from launch. Its tokenomics prioritize immediate participation and viral growth over long-term sustainability or structured incentives. While this can create explosive short-term opportunities, it also means that FRED's long-term value is highly uncertain and dependent on ongoing community engagement and narrative momentum. Note: Due to the lack of a formal whitepaper or detailed public disclosures, some specifics (such as exact allocation percentages) remain unknown. The above analysis is based on available on-chain data, staking pool information, and market activity as of September 2025.

Tokenomie pentru Fred (FRED): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fred (FRED) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FRED care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FRED care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FRED, explorează prețul în direct al tokenului FRED!

