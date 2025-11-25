Ce este FORTUNE

Informații de preț pentru FORTUNE

Tokenomie și analiză de preț pentru FortuneHunters (FORTUNE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FortuneHunters (FORTUNE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 38.52K $ 38.52K $ 38.52K Maxim dintotdeauna: $ 487.3 $ 487.3 $ 487.3 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.000003852 $ 0.000003852 $ 0.000003852 Află mai mult despre prețul tokenului FortuneHunters (FORTUNE) Cumpără FORTUNE acum!

Informații despre FortuneHunters (FORTUNE) Welcome to the veiled sanctuary of FortuneHunters. Here you'll find everything you need to understand the revolutionary fusion of 3000-year-old Eastern divination arts with cutting-edge artificial intelligence. Our AI masters decode "Four Pillars", "Five Elements", and "Ten Gods" to deliver personalized Oriental fortune-telling that bridges ancient wisdom and modern technology. Welcome to the veiled sanctuary of FortuneHunters. Here you'll find everything you need to understand the revolutionary fusion of 3000-year-old Eastern divination arts with cutting-edge artificial intelligence. Our AI masters decode "Four Pillars", "Five Elements", and "Ten Gods" to deliver personalized Oriental fortune-telling that bridges ancient wisdom and modern technology. Pagină de internet oficială: https://www.fortunehunters.app/ Carte albă: https://project-49.gitbook.io/fortunehunters Explorator de blocuri: https://explorer.solana.com/address/GVQMnRqXMZM35fbyAwr8227GmKLHYuA4G7AdETh74wAf

Tokenomie pentru FortuneHunters (FORTUNE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FortuneHunters (FORTUNE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FORTUNE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FORTUNE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FORTUNE, explorează prețul în direct al tokenului FORTUNE!

Cum se cumpără FORTUNE Te interesează să adaugi FortuneHunters (FORTUNE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FORTUNE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FORTUNE pe MEXC! Istoric de preț pentru FortuneHunters (FORTUNE) Analiza istoricului de preț pentru FORTUNE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FORTUNE! Predicție de preț pentru FORTUNE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FORTUNE? Pagina noastră de predicție de preț pentru FORTUNE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FORTUNE!

