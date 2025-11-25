Ce este FCTAI

Informații de preț pentru FCTAI

Tokenomie pentru FactualAI (FCTAI) Descoperă informații cheie despre FactualAI (FCTAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru FactualAI (FCTAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FactualAI (FCTAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 400.00K $ 400.00K $ 400.00K Maxim dintotdeauna: $ 300 $ 300 $ 300 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.00004 $ 0.00004 $ 0.00004 Află mai mult despre prețul tokenului FactualAI (FCTAI) Cumpără FCTAI acum!

Informații despre FactualAI (FCTAI) FactualAI is an AI-powered truth verification protocol designed to filter noise from the Web3 ecosystem by transforming unverified market rumors into actionable intelligence. Built on the Binance Smart Chain (BSC), the platform combines real-time blockchain data, social signals, and news feeds with advanced AI credibility scoring models to evaluate the trustworthiness of crypto-related information. FactualAI is an AI-powered truth verification protocol designed to filter noise from the Web3 ecosystem by transforming unverified market rumors into actionable intelligence. Built on the Binance Smart Chain (BSC), the platform combines real-time blockchain data, social signals, and news feeds with advanced AI credibility scoring models to evaluate the trustworthiness of crypto-related information. Pagină de internet oficială: https://www.factualai.world/ Carte albă: https://factualai.gitbook.io/factualai-docs/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x9bf9bcc2c36f4f046505f3d779fc1b506bdee3f7

Tokenomie pentru FactualAI (FCTAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FactualAI (FCTAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FCTAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FCTAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FCTAI, explorează prețul în direct al tokenului FCTAI!

Cum se cumpără FCTAI Te interesează să adaugi FactualAI (FCTAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FCTAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FCTAI pe MEXC! Istoric de preț pentru FactualAI (FCTAI) Analiza istoricului de preț pentru FCTAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FCTAI! Predicție de preț pentru FCTAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FCTAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru FCTAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FCTAI!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!