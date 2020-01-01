Tokenomie pentru Fartboy (FARTBOY) Descoperă informații cheie despre Fartboy (FARTBOY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fartboy (FARTBOY) Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold. Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold. Pagină de internet oficială: https://www.fartboysol.com Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/y1AZt42vceCmStjW4zetK3VoNarC1VxJ5iDjpiupump Cumpără FARTBOY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Fartboy (FARTBOY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fartboy (FARTBOY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 40.52M $ 40.52M $ 40.52M Ofertă totală: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M Ofertă aflată în circulație: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 40.52M $ 40.52M $ 40.52M Maxim dintotdeauna: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 Minim dintotdeauna: $ 0.000007757130385205 $ 0.000007757130385205 $ 0.000007757130385205 Preț curent: $ 0.04054 $ 0.04054 $ 0.04054 Află mai mult despre prețul tokenului Fartboy (FARTBOY)

Tokenomie pentru Fartboy (FARTBOY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fartboy (FARTBOY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FARTBOY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FARTBOY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FARTBOY, explorează prețul în direct al tokenului FARTBOY!

Cum se cumpără FARTBOY Te interesează să adaugi Fartboy (FARTBOY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FARTBOY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FARTBOY pe MEXC!

Istoric de preț pentru Fartboy (FARTBOY) Analiza istoricului de preț pentru FARTBOY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FARTBOY!

Predicție de preț pentru FARTBOY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FARTBOY? Pagina noastră de predicție de preț pentru FARTBOY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FARTBOY!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!