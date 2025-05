FARTBOY

Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold.

NumeFARTBOY

PozițieNo.658

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0,04%

Ofertă află în circulație999 440 457

Ofertă maximă999 440 457

Ofertă totală999 440 457

Rată de circulație1%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.19575399747960148,2025-02-13

Cel mai mic preț0.000007757130385205,2025-01-14

Lanț de blocuri publicSOL

