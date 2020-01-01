Tokenomie pentru EYWA (EYWA) Descoperă informații cheie despre EYWA (EYWA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre EYWA (EYWA) EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens. EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens. Pagină de internet oficială: https://eywa.fi/ Carte albă: https://docs.crosscurve.fi Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0x8cb8C4263EB26b2349d74ea2cB1B27bc40709e12 Cumpără EYWA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru EYWA (EYWA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EYWA (EYWA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 248.69K $ 248.69K $ 248.69K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 99.91M $ 99.91M $ 99.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M Maxim dintotdeauna: $ 0.225 $ 0.225 $ 0.225 Minim dintotdeauna: $ 0.002563702721456696 $ 0.002563702721456696 $ 0.002563702721456696 Preț curent: $ 0.002489 $ 0.002489 $ 0.002489 Află mai mult despre prețul tokenului EYWA (EYWA)

Tokenomie pentru EYWA (EYWA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EYWA (EYWA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EYWA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EYWA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EYWA, explorează prețul în direct al tokenului EYWA!

Cum se cumpără EYWA Te interesează să adaugi EYWA (EYWA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru EYWA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra EYWA pe MEXC!

Istoric de preț pentru EYWA (EYWA) Analiza istoricului de preț pentru EYWA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru EYWA!

Predicție de preț pentru EYWA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EYWA? Pagina noastră de predicție de preț pentru EYWA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EYWA!

