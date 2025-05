EYWA

EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.

NumeEYWA

PozițieNo.1951

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.45%

Ofertă află în circulație99,914,818

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.0999%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.22807147007540374,2024-12-27

Cel mai mic preț0.010117278580229575,2025-05-30

Lanț de blocuri publicARB

