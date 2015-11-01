Tokenomie pentru Ethereum Classic (ETC) Descoperă informații cheie despre Ethereum Classic (ETC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network. Pagină de internet oficială: https://ethereumclassic.org/ Carte albă: https://ethereumclassic.org/knowledge/foundation Explorator de blocuri: https://etc.blockscout.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Ethereum Classic (ETC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ethereum Classic (ETC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.78B $ 2.78B $ 2.78B Ofertă totală: $ 210.70M $ 210.70M $ 210.70M Ofertă aflată în circulație: $ 153.67M $ 153.67M $ 153.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.82B $ 3.82B $ 3.82B Maxim dintotdeauna: $ 180 $ 180 $ 180 Minim dintotdeauna: $ 0.45244601368904114 $ 0.45244601368904114 $ 0.45244601368904114 Preț curent: $ 18.12 $ 18.12 $ 18.12 Află mai mult despre prețul tokenului Ethereum Classic (ETC)

Tokenomie pentru Ethereum Classic (ETC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ethereum Classic (ETC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ETC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ETC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ETC, explorează prețul în direct al tokenului ETC!

