Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

PozițieNo.36

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0007%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)71.61%

Ofertă află în circulație152,124,559.55352926

Ofertă maximă210,700,000

Ofertă totală210,700,000

Rată de circulație0.7219%

Data emiterii2015-11-01 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0.7523 USDT

Maxim dintotdeauna176.15769168,2021-05-06

Cel mai mic preț0.45244601368904114,2016-07-25

Lanț de blocuri publicETC

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.