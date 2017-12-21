Tokenomie pentru ELF (ELF) Descoperă informații cheie despre ELF (ELF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ELF (ELF) aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption. aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption. Pagină de internet oficială: http://aelf.com/ Carte albă: https://docs.aelf.com/resources/whitepaper-2/ Explorator de blocuri: https://aelfscan.io/AELF/token/ELF Cumpără ELF acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ELF (ELF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ELF (ELF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 136.69M $ 136.69M $ 136.69M Ofertă totală: $ 996.45M $ 996.45M $ 996.45M Ofertă aflată în circulație: $ 793.79M $ 793.79M $ 793.79M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 171.59M $ 171.59M $ 171.59M Maxim dintotdeauna: $ 1.27074 $ 1.27074 $ 1.27074 Minim dintotdeauna: $ 0.0350131599961 $ 0.0350131599961 $ 0.0350131599961 Preț curent: $ 0.1722 $ 0.1722 $ 0.1722 Află mai mult despre prețul tokenului ELF (ELF)

Tokenomie pentru ELF (ELF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ELF (ELF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ELF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ELF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ELF, explorează prețul în direct al tokenului ELF!

Istoric de preț pentru ELF (ELF) Analiza istoricului de preț pentru ELF ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ELF!

Predicție de preț pentru ELF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ELF? Pagina noastră de predicție de preț pentru ELF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ELF!

