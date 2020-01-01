Tokenomie pentru EARN M Rewards (EARNM) Descoperă informații cheie despre EARN M Rewards (EARNM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre EARN M Rewards (EARNM) The EARNM Loyalty Ecosystem is an earnings-focused ecosystem that enables Web2/Web3 participants from all socioeconomic backgrounds to find new and valuable ways to grow and prosper. By transforming the Smartphone into the EarnPhone, $EARNM empowers users with additional sources of income for completing every day tasks. Whether you're streaming music or trading crypto — $EARNM makes it easy to earn while using your phone. Pagină de internet oficială: https://www.earnm.com/ Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0xaeb3DD897Ade187B9F9e4c491Bc7A81F69F7093E

Tokenomie și analiză de preț pentru EARN M Rewards (EARNM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EARN M Rewards (EARNM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Maxim dintotdeauna: $ 0.06729 $ 0.06729 $ 0.06729 Minim dintotdeauna: $ 0.000311413576019732 $ 0.000311413576019732 $ 0.000311413576019732 Preț curent: $ 0.000415 $ 0.000415 $ 0.000415 Află mai mult despre prețul tokenului EARN M Rewards (EARNM)

Tokenomie pentru EARN M Rewards (EARNM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EARN M Rewards (EARNM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EARNM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EARNM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EARNM, explorează prețul în direct al tokenului EARNM!

Cum se cumpără EARNM Te interesează să adaugi EARN M Rewards (EARNM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru EARNM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra EARNM pe MEXC!

Istoric de preț pentru EARN M Rewards (EARNM) Analiza istoricului de preț pentru EARNM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru EARNM!

Predicție de preț pentru EARNM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EARNM? Pagina noastră de predicție de preț pentru EARNM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EARNM!

