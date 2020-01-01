Tokenomie pentru DuckChain (DUCK) Descoperă informații cheie despre DuckChain (DUCK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DuckChain (DUCK) DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit's robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain's mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users. Pagină de internet oficială: https://duckchain.io/ Carte albă: https://diary.duckchain.io/2.-users-and-developers/2.3-developer-hub Explorator de blocuri: https://tonscan.org/jetton/EQDWXjnVWheFemaAaFn-Cp4nDehvGllrXOZ8wqHm8sDEwn_c

Tokenomie și analiză de preț pentru DuckChain (DUCK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DuckChain (DUCK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.89M Ofertă totală: $ 9.45B Ofertă aflată în circulație: $ 5.35B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 24.08M Maxim dintotdeauna: $ 0.0188 Minim dintotdeauna: $ 0.00196542123946365 Preț curent: $ 0.002408

Tokenomie pentru DuckChain (DUCK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DuckChain (DUCK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DUCK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DUCK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DUCK, explorează prețul în direct al tokenului DUCK!

