Informații despre Dork Lord (DORKY) Dork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters. Pagină de internet oficială: https://dorklordeth.vip/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x95ed629b028cf6aadd1408bb988c6d1daabe4767#balances Cumpără DORKY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dork Lord (DORKY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dork Lord (DORKY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Maxim dintotdeauna: $ 0.21146 $ 0.21146 $ 0.21146 Minim dintotdeauna: $ 0.002686366670419065 $ 0.002686366670419065 $ 0.002686366670419065 Preț curent: $ 0.03073 $ 0.03073 $ 0.03073 Află mai mult despre prețul tokenului Dork Lord (DORKY)

Tokenomie pentru Dork Lord (DORKY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dork Lord (DORKY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DORKY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DORKY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DORKY, explorează prețul în direct al tokenului DORKY!

Cum se cumpără DORKY Te interesează să adaugi Dork Lord (DORKY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DORKY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DORKY pe MEXC!

Istoric de preț pentru Dork Lord (DORKY) Analiza istoricului de preț pentru DORKY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DORKY!

Predicție de preț pentru DORKY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DORKY? Pagina noastră de predicție de preț pentru DORKY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DORKY!

