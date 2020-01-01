Tokenomie pentru DOGE AI (DOGEAI) Descoperă informații cheie despre DOGE AI (DOGEAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DOGE AI (DOGEAI) Autonomous AI uncovering waste & inefficiencies in government spending & policy Pagină de internet oficială: https://dogeai.info/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/9UYAYvVS2cZ3BndbsoG1ScJbjfwyEPGxjE79hh5ipump

Tokenomie și analiză de preț pentru DOGE AI (DOGEAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DOGE AI (DOGEAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 60.53K $ 60.53K $ 60.53K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 80.70K $ 80.70K $ 80.70K Maxim dintotdeauna: $ 0.20457 $ 0.20457 $ 0.20457 Minim dintotdeauna: $ 0.00008016822681334 $ 0.00008016822681334 $ 0.00008016822681334 Preț curent: $ 0.0000807 $ 0.0000807 $ 0.0000807 Află mai mult despre prețul tokenului DOGE AI (DOGEAI)

Tokenomie pentru DOGE AI (DOGEAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DOGE AI (DOGEAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DOGEAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DOGEAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DOGEAI, explorează prețul în direct al tokenului DOGEAI!

Cum se cumpără DOGEAI Te interesează să adaugi DOGE AI (DOGEAI) în portofelul tău?

Istoric de preț pentru DOGE AI (DOGEAI) Analiza istoricului de preț pentru DOGEAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DOGEAI!

Predicție de preț pentru DOGEAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DOGEAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru DOGEAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DOGEAI!

