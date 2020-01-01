Tokenomie pentru NEAR (NEAR) Descoperă informații cheie despre NEAR (NEAR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre NEAR (NEAR) NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users' best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale. Pagină de internet oficială: https://near.org/ Carte albă: https://near.org/papers/the-official-near-white-paper Explorator de blocuri: https://nearblocks.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru NEAR (NEAR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NEAR (NEAR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.42B $ 3.42B $ 3.42B Ofertă totală: $ 1.27B $ 1.27B $ 1.27B Ofertă aflată în circulație: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.48B $ 3.48B $ 3.48B Maxim dintotdeauna: $ 20.48 $ 20.48 $ 20.48 Minim dintotdeauna: $ 0.52596364 $ 0.52596364 $ 0.52596364 Preț curent: $ 2.735 $ 2.735 $ 2.735 Află mai mult despre prețul tokenului NEAR (NEAR)

Structura în profunzime a tokenului NEAR (NEAR) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri NEAR. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. NEAR Protocol’s token economics are designed to balance network security, incentivize participation, and support ecosystem growth. Below is a comprehensive analysis of its issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms, with detailed explanations and a summary table for clarity. Issuance Mechanism Initial Supply : NEAR launched with an initial supply of 1 billion NEAR tokens at its Token Generation Event (TGE) in April 2020.

: NEAR launched with an initial supply of 1 billion NEAR tokens at its Token Generation Event (TGE) in April 2020. Inflation : The protocol has a fixed annual inflation rate of approximately 5%. As of December 2024, this has resulted in a total supply of about 1.23 billion NEAR.

: The protocol has a fixed annual inflation rate of approximately 5%. As of December 2024, this has resulted in a total supply of about 1.23 billion NEAR. Distribution of New Issuance : 90% of new tokens (4.5% of total supply per year) are distributed as staking rewards to validators and delegators. 10% (0.5% of total supply per year) goes to the protocol treasury.

: Fee Burning: 70% of transaction fees are burned, and 30% are rebated to the smart contracts involved in the transaction. This burning mechanism can make NEAR deflationary at high network usage. Allocation Mechanism Genesis Allocations : At launch, NEAR tokens were allocated as follows: Community Grants and Programs: 172 million NEAR (~17.2%) Operations Grants: 114 million NEAR (~11.4%) Foundation Endowment: 100 million NEAR (~10%) Early Ecosystem: 117 million NEAR (~11.7%) Public Sale (CoinList, August 2020): ~120 million NEAR (~12%) Private Rounds: ~84.27 million NEAR (~8.43%)

: At launch, NEAR tokens were allocated as follows: Ecosystem Funding : In October 2021, NEAR announced an $800 million ecosystem fund, with allocations to DeFi, grants, startups, and regional hubs.

: In October 2021, NEAR announced an $800 million ecosystem fund, with allocations to DeFi, grants, startups, and regional hubs. Treasury and Grants: The NEAR Community Treasury, launched in March 2023, supports grassroots initiatives and is governed by a multi-sig with plans for on-chain voting. Usage and Incentive Mechanism Staking : NEAR uses a Thresholded Proof of Stake (TPoS) consensus. Validators and delegators stake NEAR to secure the network and earn rewards. The minimum stake (seat price) is dynamically set; as of December 2024, it was 11,110 NEAR. Staking rewards are distributed per epoch (about twice daily).

: NEAR uses a Thresholded Proof of Stake (TPoS) consensus. Validators and delegators stake NEAR to secure the network and earn rewards. Smart Contract Incentives : Developers earn 30% of transaction fees generated by their contracts.

: Developers earn 30% of transaction fees generated by their contracts. Transaction Fees : NEAR is used to pay for transaction processing, smart contract deployment, and storage.

: NEAR is used to pay for transaction processing, smart contract deployment, and storage. Governance (Future): A proposal (as of late 2024) would allow users to lock NEAR for veNEAR, a non-transferable, vote-escrowed token granting governance power and additional rewards. Locking Mechanism Staking Lock : Tokens staked for validation are locked for at least three days (the minimum unbonding period).

: Tokens staked for validation are locked for at least three days (the minimum unbonding period). veNEAR Lock (Proposed) : Under the proposed governance framework, users can lock NEAR for veNEAR: Minimum lock: 3 months Maximum lock: 48 months Voting power increases with lock duration (e.g., 1 NEAR locked for 12 months = 1.5 veNEAR; for 48 months = 3 veNEAR). veNEAR holders receive APY rewards from the treasury.

: Under the proposed governance framework, users can lock NEAR for veNEAR: Unlocking Time Staking Unlock : Unstaking NEAR from validation requires a minimum of three days before tokens become liquid.

: Unstaking NEAR from validation requires a minimum of three days before tokens become liquid. veNEAR Unlock (Proposed): Tokens locked for veNEAR become available after the chosen lock period (3–48 months). Summary Table: NEAR Token Economics Mechanism Details Issuance 5% annual inflation; 90% to validators/delegators, 10% to treasury; 70% of fees burned Allocation Community Grants (17.2%), Operations (11.4%), Foundation (10%), Early Ecosystem (11.7%), Public/Private Sales, Ecosystem Funds Usage Staking, transaction fees, smart contract deployment, storage, governance (future veNEAR) Incentives Staking rewards, smart contract fee rebates, governance rewards (future veNEAR) Locking Staking: min. 3 days; veNEAR: 3–48 months (proposed) Unlocking Staking: 3 days; veNEAR: after lock period (proposed) Additional Notes Staking and Delegation : NEAR’s account model allows tokens to be staked or delegated even while locked.

: NEAR’s account model allows tokens to be staked or delegated even while locked. Deflationary Potential : High network usage and fee burning can lead to negative net inflation.

: High network usage and fee burning can lead to negative net inflation. Governance Evolution: The protocol is moving toward more decentralized, on-chain governance with the introduction of veNEAR and a Security Council. This structure ensures NEAR’s token economics are robust, balancing security, decentralization, and ecosystem growth, while providing clear incentives for all network participants.

Tokenomie pentru NEAR (NEAR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NEAR (NEAR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NEAR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NEAR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NEAR, explorează prețul în direct al tokenului NEAR!

