Tokenomie pentru Dynex (DNX) Descoperă informații cheie despre Dynex (DNX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dynex (DNX) Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing. Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing. Pagină de internet oficială: https://dynexcoin.org/ Carte albă: https://dynexcoin.org/learn/dynex-whitepapers Explorator de blocuri: https://blockexplorer.dynexcoin.org/ Cumpără DNX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dynex (DNX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dynex (DNX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Ofertă totală: $ 104.75M $ 104.75M $ 104.75M Ofertă aflată în circulație: $ 104.75M $ 104.75M $ 104.75M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M Maxim dintotdeauna: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Minim dintotdeauna: $ 0.023577616456842587 $ 0.023577616456842587 $ 0.023577616456842587 Preț curent: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Află mai mult despre prețul tokenului Dynex (DNX)

Tokenomie pentru Dynex (DNX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dynex (DNX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DNX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DNX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DNX, explorează prețul în direct al tokenului DNX!

Cum se cumpără DNX Te interesează să adaugi Dynex (DNX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DNX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DNX pe MEXC!

Istoric de preț pentru Dynex (DNX) Analiza istoricului de preț pentru DNX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DNX!

Predicție de preț pentru DNX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DNX? Pagina noastră de predicție de preț pentru DNX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DNX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!