Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing.

PozițieNo.1383

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.51%

Ofertă află în circulație102,748,674.87866795

Ofertă maximă110,000,000

Ofertă totală102,748,674.87866795

Rată de circulație0.934%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.3643865798324275,2023-11-20

Cel mai mic preț0.023577616456842587,2025-05-08

Lanț de blocuri publicDNX

