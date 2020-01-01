Tokenomie pentru Dimitra Token (DMTR) Descoperă informații cheie despre Dimitra Token (DMTR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dimitra Token (DMTR) Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others. Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others. Pagină de internet oficială: https://dimitra.io/ Carte albă: https://dimitra.io/token Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x51cB253744189f11241becb29BeDd3F1b5384fdB Cumpără DMTR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dimitra Token (DMTR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dimitra Token (DMTR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.62M $ 5.62M $ 5.62M Ofertă totală: $ 971.07M $ 971.07M $ 971.07M Ofertă aflată în circulație: $ 486.50M $ 486.50M $ 486.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.55M $ 11.55M $ 11.55M Maxim dintotdeauna: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 Minim dintotdeauna: $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 Preț curent: $ 0.01155 $ 0.01155 $ 0.01155 Află mai mult despre prețul tokenului Dimitra Token (DMTR)

Tokenomie pentru Dimitra Token (DMTR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dimitra Token (DMTR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DMTR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DMTR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DMTR, explorează prețul în direct al tokenului DMTR!

Cum se cumpără DMTR Te interesează să adaugi Dimitra Token (DMTR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DMTR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DMTR pe MEXC!

Istoric de preț pentru Dimitra Token (DMTR) Analiza istoricului de preț pentru DMTR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DMTR!

Predicție de preț pentru DMTR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DMTR? Pagina noastră de predicție de preț pentru DMTR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DMTR!

