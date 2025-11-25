Ce este CYC

Informații de preț pentru CYC

Tokenomie pentru Cycle Network (CYC) Descoperă informații cheie despre Cycle Network (CYC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Cycle Network (CYC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cycle Network (CYC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 153.70M $ 153.70M $ 153.70M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.08M $ 12.08M $ 12.08M Maxim dintotdeauna: $ 0.11942 $ 0.11942 $ 0.11942 Minim dintotdeauna: $ 0.011992518089256367 $ 0.011992518089256367 $ 0.011992518089256367 Preț curent: $ 0.01208 $ 0.01208 $ 0.01208 Află mai mult despre prețul tokenului Cycle Network (CYC) Cumpără CYC acum!

Informații despre Cycle Network (CYC) Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings). Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings). Pagină de internet oficială: https://www.cyclenetwork.io Carte albă: https://www.cyclenetwork.io/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x5845684b49aEf79A5c0F887f50401C247dca7AC6

Tokenomie pentru Cycle Network (CYC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cycle Network (CYC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CYC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CYC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CYC, explorează prețul în direct al tokenului CYC!

Cum se cumpără CYC Te interesează să adaugi Cycle Network (CYC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CYC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CYC pe MEXC! Istoric de preț pentru Cycle Network (CYC) Analiza istoricului de preț pentru CYC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CYC! Predicție de preț pentru CYC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CYC? Pagina noastră de predicție de preț pentru CYC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CYC!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!