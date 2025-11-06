BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Cycle Network astăzi este 0.0224 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru CYC în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru CYC pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Cycle Network astăzi este 0.0224 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru CYC în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru CYC pe MEXC acum.

Mai multe despre CYC

Informații de preț pentru CYC

Ce este CYC

Carte albă pentru CYC

Pagina oficială pentru CYC

Tokenomie pentru CYC

Prognoza prețurilor pentru CYC

Istoric CYC

Ghid de cumpărare CYC

Convertor valutar CYC în fiduciar

CYC Spot

Contracte la termenCYC USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Cycle Network

Pret Cycle Network (CYC)

Preț în timp real pentru 1 CYC în USD:

$0.02239
$0.02239$0.02239
-0.22%1D
USD
Cycle Network (CYC) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:42:35 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Cycle Network (CYC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.02187
$ 0.02187$ 0.02187
Minim 24 h
$ 0.02298
$ 0.02298$ 0.02298
Maxim 24 h

$ 0.02187
$ 0.02187$ 0.02187

$ 0.02298
$ 0.02298$ 0.02298

$ 0.1190066848445152
$ 0.1190066848445152$ 0.1190066848445152

$ 0.02235847385511173
$ 0.02235847385511173$ 0.02235847385511173

+0.17%

-0.22%

-12.88%

-12.88%

Prețul în timp real pentru Cycle Network (CYC) este $ 0.0224. În ultimele 24 de ore, tokenul CYC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02187 și un maxim de $ 0.02298, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CYC este $ 0.1190066848445152, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02235847385511173.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CYC s-a modificat cu +0.17% în decursul ultimei ore, cu -0.22% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.88% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Cycle Network (CYC)

No.1548

$ 3.44M
$ 3.44M$ 3.44M

$ 31.67K
$ 31.67K$ 31.67K

$ 22.40M
$ 22.40M$ 22.40M

153.70M
153.70M 153.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.37%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Cycle Network este $ 3.44M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 31.67K. Oferta aflată în circulație pentru CYC este 153.70M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 22.40M.

Istoric de preț pentru Cycle Network (CYC) USD

Urmărește modificările de preț pentru Cycle Network pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0000494-0.22%
30 de zile$ -0.0158-41.37%
60 de zile$ -0.0393-63.70%
90 de zile$ -0.03223-59.00%
Modificare de preț astăzi pentru Cycle Network

Astăzi, CYC a înregistrat o modificare de $ -0.0000494 (-0.22%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Cycle Network

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0158 (-41.37%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Cycle Network

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, CYC a văzut o modificare de $ -0.0393 (-63.70%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Cycle Network

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.03223 (-59.00%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Cycle Network (CYC)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Cycle Network.

Ce este Cycle Network (CYC)

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Tokenul Cycle Network este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Cycle Network. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru CYC pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Cycle Network pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Cycle Network fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Cycle Network (USD)

Ce valoare va avea Cycle Network (CYC) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Cycle Network (CYC) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Cycle Network.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Cycle Network!

Tokenomie pentru Cycle Network (CYC)

Înțelegerea tokenomică a Cycle Network (CYC) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru CYC!

Cum se cumpără Cycle Network (CYC)

Vrei să știi cum să cumperi Cycle Network? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Cycle Network cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

CYC în monede locale

1 Cycle Network(CYC) în VND
589.456
1 Cycle Network(CYC) în AUD
A$0.034496
1 Cycle Network(CYC) în GBP
0.017024
1 Cycle Network(CYC) în EUR
0.019264
1 Cycle Network(CYC) în USD
$0.0224
1 Cycle Network(CYC) în MYR
RM0.093632
1 Cycle Network(CYC) în TRY
0.943264
1 Cycle Network(CYC) în JPY
¥3.4272
1 Cycle Network(CYC) în ARS
ARS$32.510688
1 Cycle Network(CYC) în RUB
1.817984
1 Cycle Network(CYC) în INR
1.985088
1 Cycle Network(CYC) în IDR
Rp373.333184
1 Cycle Network(CYC) în PHP
1.32048
1 Cycle Network(CYC) în EGP
￡E.1.059296
1 Cycle Network(CYC) în BRL
R$0.119616
1 Cycle Network(CYC) în CAD
C$0.031584
1 Cycle Network(CYC) în BDT
2.733024
1 Cycle Network(CYC) în NGN
32.183872
1 Cycle Network(CYC) în COP
$85.496096
1 Cycle Network(CYC) în ZAR
R.0.388864
1 Cycle Network(CYC) în UAH
0.942144
1 Cycle Network(CYC) în TZS
T.Sh.55.0368
1 Cycle Network(CYC) în VES
Bs4.9952
1 Cycle Network(CYC) în CLP
$21.1008
1 Cycle Network(CYC) în PKR
Rs6.331136
1 Cycle Network(CYC) în KZT
11.783072
1 Cycle Network(CYC) în THB
฿0.725984
1 Cycle Network(CYC) în TWD
NT$0.69328
1 Cycle Network(CYC) în AED
د.إ0.082208
1 Cycle Network(CYC) în CHF
Fr0.01792
1 Cycle Network(CYC) în HKD
HK$0.174048
1 Cycle Network(CYC) în AMD
֏8.56576
1 Cycle Network(CYC) în MAD
.د.م0.208544
1 Cycle Network(CYC) în MXN
$0.416864
1 Cycle Network(CYC) în SAR
ريال0.084
1 Cycle Network(CYC) în ETB
Br3.438176
1 Cycle Network(CYC) în KES
KSh2.892736
1 Cycle Network(CYC) în JOD
د.أ0.0158816
1 Cycle Network(CYC) în PLN
0.082432
1 Cycle Network(CYC) în RON
лв0.09856
1 Cycle Network(CYC) în SEK
kr0.214816
1 Cycle Network(CYC) în BGN
лв0.037856
1 Cycle Network(CYC) în HUF
Ft7.496608
1 Cycle Network(CYC) în CZK
0.472416
1 Cycle Network(CYC) în KWD
د.ك0.0068768
1 Cycle Network(CYC) în ILS
0.073024
1 Cycle Network(CYC) în BOB
Bs0.15456
1 Cycle Network(CYC) în AZN
0.03808
1 Cycle Network(CYC) în TJS
SM0.206528
1 Cycle Network(CYC) în GEL
0.060704
1 Cycle Network(CYC) în AOA
Kz20.43776
1 Cycle Network(CYC) în BHD
.د.ب0.0084448
1 Cycle Network(CYC) în BMD
$0.0224
1 Cycle Network(CYC) în DKK
kr0.144928
1 Cycle Network(CYC) în HNL
L0.588672
1 Cycle Network(CYC) în MUR
1.0304
1 Cycle Network(CYC) în NAD
$0.389088
1 Cycle Network(CYC) în NOK
kr0.228928
1 Cycle Network(CYC) în NZD
$0.039648
1 Cycle Network(CYC) în PAB
B/.0.0224
1 Cycle Network(CYC) în PGK
K0.095648
1 Cycle Network(CYC) în QAR
ر.ق0.081536
1 Cycle Network(CYC) în RSD
дин.2.276512
1 Cycle Network(CYC) în UZS
soʻm266.666624
1 Cycle Network(CYC) în ALL
L1.878688
1 Cycle Network(CYC) în ANG
ƒ0.040096
1 Cycle Network(CYC) în AWG
ƒ0.04032
1 Cycle Network(CYC) în BBD
$0.0448
1 Cycle Network(CYC) în BAM
KM0.037856
1 Cycle Network(CYC) în BIF
Fr66.0576
1 Cycle Network(CYC) în BND
$0.02912
1 Cycle Network(CYC) în BSD
$0.0224
1 Cycle Network(CYC) în JMD
$3.59184
1 Cycle Network(CYC) în KHR
89.959744
1 Cycle Network(CYC) în KMF
Fr9.5424
1 Cycle Network(CYC) în LAK
486.956512
1 Cycle Network(CYC) în LKR
රු6.829088
1 Cycle Network(CYC) în MDL
L0.383264
1 Cycle Network(CYC) în MGA
Ar100.9008
1 Cycle Network(CYC) în MOP
P0.1792
1 Cycle Network(CYC) în MVR
0.34496
1 Cycle Network(CYC) în MWK
MK38.82144
1 Cycle Network(CYC) în MZN
MT1.43248
1 Cycle Network(CYC) în NPR
रु3.17408
1 Cycle Network(CYC) în PYG
158.8608
1 Cycle Network(CYC) în RWF
Fr32.5472
1 Cycle Network(CYC) în SBD
$0.184128
1 Cycle Network(CYC) în SCR
0.307776
1 Cycle Network(CYC) în SRD
$0.8624
1 Cycle Network(CYC) în SVC
$0.195776
1 Cycle Network(CYC) în SZL
L0.38864
1 Cycle Network(CYC) în TMT
m0.0784
1 Cycle Network(CYC) în TND
د.ت0.0662816
1 Cycle Network(CYC) în TTD
$0.151648
1 Cycle Network(CYC) în UGX
Sh78.3104
1 Cycle Network(CYC) în XAF
Fr12.7232
1 Cycle Network(CYC) în XCD
$0.06048
1 Cycle Network(CYC) în XOF
Fr12.7232
1 Cycle Network(CYC) în XPF
Fr2.3072
1 Cycle Network(CYC) în BWP
P0.30128
1 Cycle Network(CYC) în BZD
$0.045024
1 Cycle Network(CYC) în CVE
$2.143232
1 Cycle Network(CYC) în DJF
Fr3.9872
1 Cycle Network(CYC) în DOP
$1.440768
1 Cycle Network(CYC) în DZD
د.ج2.922752
1 Cycle Network(CYC) în FJD
$0.051072
1 Cycle Network(CYC) în GNF
Fr194.768
1 Cycle Network(CYC) în GTQ
Q0.171584
1 Cycle Network(CYC) în GYD
$4.685184
1 Cycle Network(CYC) în ISK
kr2.8224

Resursă Cycle Network

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Cycle Network, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Cycle Network oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Cycle Network

Cât valorează Cycle Network (CYC) astăzi?
Prețul pe viu pentru CYC în USD este 0.0224 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru CYC în USD?
Prețul actual pentru CYC la USD este $ 0.0224. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Cycle Network?
Capitalizarea de piață pentru CYC este $ 3.44M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru CYC?
Ofertă aflată în circulație pentru CYC este 153.70M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru CYC?
CYC a obținut un preț ATH de 0.1190066848445152 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru CYC?
CYC a avut un preț ATL de 0.02235847385511173 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru CYC?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru CYC este $ 31.67K USD.
Va crește CYC în acest an?
CYC ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru CYC pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:42:35 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Cycle Network (CYC)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator CYC în USD

Sumă

CYC
CYC
USD
USD

1 CYC = 0.0224 USD

Tranzacționează CYC

CYC/USDC
$0.02243
$0.02243$0.02243
-0.53%
CYC/USDT
$0.02239
$0.02239$0.02239
-0.35%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,987.39
$101,987.39$101,987.39

-1.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.73
$3,311.73$3,311.73

-2.55%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.11
$156.11$156.11

-2.74%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.02%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.43
$1,480.43$1,480.43

+0.30%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,987.39
$101,987.39$101,987.39

-1.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.73
$3,311.73$3,311.73

-2.55%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2373
$2.2373$2.2373

-1.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.11
$156.11$156.11

-2.74%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0247
$1.0247$1.0247

-5.57%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.57
$30.57$30.57

+103.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1452
$0.1452$0.1452

+190.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004364
$0.0004364$0.0004364

+190.93%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.039209
$0.039209$0.039209

+3,820.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$6.134
$6.134$6.134

+513.40%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$6.9508
$6.9508$6.9508

+271.76%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.46811
$0.46811$0.46811

+269.25%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1452
$0.1452$0.1452

+190.40%